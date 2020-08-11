Сторонники возврата прямых выборов мэра открыли новые пункты сбора подписей в Свердловской области

Инициативная группа по возврату прямых выборов мэров в Свердловской области сообщила об открытии новых точек сбора подписей в поддержку законопроекта в Екатеринбурге и других городах региона, пишет Znak.com.

В Екатеринбурге в ежедневном режиме с 13:00 до 20:00 работает точка в сквере у Театра драмы, кроме того, в это же время работает новая точка на Плотинке рядом с подземным переходом Виктора Цоя. В городе появилось также место сбора подписей в помещении — клуб Apples на улице Готвальда, 14а, офис 5, он работает в будни с 16:00 до 20:00.

В Нижнем Тагиле подписи собирают в рабочие дни с 15:00 до 18:00 в предвыборном штабе кандидата в гордуму Надежды Журавлёвой на улице Краснознамённой, 198, кабинет 14. В Краснотурьинске сбор подписей организован в редакции газеты «Вечерний Краснотурьинск» в рабочие дни (улица Коммунальная, 38), в Североуральске — в газете редакции «ПроСевероуральск.ru» (улица Белинского, 27), в Серове — в редакции газеты «Глобус» (улица Февральской революции, 3). На сегодня активисты собрали 5473 подписи из необходимых 10 тысяч, сбор продолжится до 11 сентября.

Напомним, инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Заксобранием Свердловской области — законопроект, в поддержку которого собирают подписи, был официально опубликован в «Областной газете». Если группа соберёт под проектом закона 10 тысяч подписей избирателей региона до 11 сентября, областные депутаты будут обязаны рассмотреть документ.

На прошлой неделе полиция и Министерство общественной безопасности стали препятствовать деятельности группы: 4 августа полицейские принудительно демонтировали кубы на местах сбора подписей, заявив, что они нарушают законодательство о митингах и пикетах, трёх волонтеров задержали.