Столкновение двух автомобилей на Южном подъезде к Нижнему Тагилу попало на видео
Лобовое столкновение двух иномарок запечатлел авторегистратор одного из участников дорожно-транспортного происшествия. Инцидент произошёл утром 11 января на Южном подъезде к Нижнему Тагилу, в районе гипермаркета «Лента». Как уточнили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель Nissan Almera, выезжая с прилегающей территории, не пропустил Chevrolet Captiva, движущийся в сторону Екатеринбурга. По данным Госавтоинспекции, в происшествии никто не пострадал, но автомобили получили значительные механические повреждения.
Агентство новостей «Между строк»
ВИДЕО: Сергей Зобнин