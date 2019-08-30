Столичная прокуратура обратилась к москвичам с просьбой не принимать участия в оппозиционной акции 31 августа

Прокуратура Москвы разместила на своём сайте обращение к жителям столицы, в котором просит воздержаться от участия в несанкционированной акции оппозиции, запланированной на субботу, 31 августа.

«Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несогласованных массовых публичных мероприятиях. Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нём влекут установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — сообщается на сайте ведомства.

По данным Znak.com, в сообщении надзорного ведомства сделан отдельный акцент на то что организатору акции Любови Соболь «вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона и об ответственности в случае его нарушения».

Напомним, оппозиционные акции протеста проходят в столице уже второй месяц. Изначальным поводом был недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Самым масштабным митингом стала согласованная акция оппозиции, которая прошла 10 августа на проспекте Сахарова. По подсчётам «Белого счётчика» она собрала 50 тысяч участников.