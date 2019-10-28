«Стоит просто ужасная вонь». В Нижнем Тагиле обнаружили три свалки с трупами собак и крупного рогатого скота 

В Нижнем Тагиле местный житель обнаружил три свалки с трупами домашних животных. Останки находятся в районе Рудника имени III Интернационала. Прокуратура уже начала проверку.

Разлагающиеся останки животных Алексей обнаружил 25 октября во время прогулки. По словам мужчины, именно из-за этих свалок в округе «стоит просто ужасная вонь». Помимо строительного и бытового мусора, здесь лежат трупы собак, головы лошадей и крупного рогатого скота. Совсем неподалёку от этого места расположена жилая зона. На следующий день Алексей обратился в правоохранительные органы, однако поддержки там не получил.

«Гулял вчера в черте города и вот что обнаружил в районе Рудника. Показывал сегодня в отделении полиции, так там просто улыбнулись и сказали, что там такое не впервой», — рассказал Алексей.

Сегодня, 28 октября, в местных СМИ прошла информация о том, что Природоохранная прокуратура уже начала проверку «кладбища домашних животных». Ведомство выяснит, кому принадлежит земля, куда сваливают трупы собак и скота.

«Сотрудники прокуратуры направят в ветеринарные органы обращение с просьбой определить объёмы останков и степень воздействия на окружающую среду. Незаконные свалки ликвидируют собственники земли. Если этот участок муниципальный, то данное захоронение будет обязан ликвидировать город. Если частный — собственник земли или арендодатель. Свалку может убрать и регоператор "Рифей". Но тогда это оплачивать должен будет также собственник», — рассказал ИА «Все новости» нижнетагильский природоохранный прокурор Денис Исаков.

Напомним, что биологические отходы в России положено сжигать или захоранивать в специально отведённых скотомогильниках. Нарушителю данных требований грозит крупный штраф за загрязнение окружающей среды и распространение возбудителей инфекционных заболеваний.