Стоит ли покупать золотые украшения с фианитами

Золотые украшения с фианитами пользуются популярностью на ювелирном рынке. И неудивительно, ведь они сочетают в себе несколько важных качеств, которые делают их привлекательными для многих. Рассмотрим, стоит ли покупать золотые изделия с этим камнем и почему.

Что важно знать о камне

Фианит — искусственный драгоценный камень, созданный в Физическом институте Академии наук (ФИАН) в 1970 году. Он представляет собой модификацию диоксида циркония.

Используется в ювелирном деле как имитация драгоценных камней. Обладает высокой твердостью — 7,5–8,5 из 10. По этому показателю похож на топаз или аквамарин.

Несмотря на искусственное происхождение, фианит способен создавать эффектный блеск и игру света, как у бриллиантов. Это и сделало его привлекательным для использования в ювелирных изделиях и бижутерии.

5 причин для покупки

Долговечность. Фианит имеет твёрдость, близкую к алмазу, что делает его надёжным и долговечным материалом для украшений. При аккуратном обращении изделия с ним будут выглядеть как новые долгие годы.

Эффектный внешний вид. Благодаря своим декоративным свойствам фианиты точно имитируют драгоценные камни. Если надеть, например, золотые серьги с фианитами, неопытный глаз не сможет отличить вставки от бриллиантовых. А окрашенный в соответствующие цвета он почти не отличим от изумруда или сапфира.

Сияние и блеск. Эти камни удивительным образом преломляют свет, благодаря чему сияют на солнце или под светом ламп и привлекают внимание. А некоторые образцы могут менять цвет в зависимости от освещения — совсем как натуральные самоцветы.

Разнообразие цветов. Фианиты доступны в разных цветах. В продаже можно найти украшения с прозрачными и цветными камешками. В фианитовой цветовой гамме даже есть оттенок, который не встречается больше ни у каких природных минералов, — светло-лавандовый.

Доступная цена. Золотые украшения с этим камнем выглядят как бриллиантовые, но при этом стоят значительно дешевле. Носить их — отличный способ выглядеть статусно без больших затрат.

Фианиты используются во всех видах ювелирных изделий: от простых колец до сложных и изысканных колье или серёг. Это позволяет каждому найти аксессуар по своему вкусу и предпочтениям.

В целом золотые украшения с фианитом — удачное сочетание красоты, качества и доступной цены. Идеальный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно и элегантно, не переплачивая за дорогие камни.