Стоимость ремонта Демидовской поликлиники может увеличиться 

Проект по ремонту здания Демидовской поликлиники на улице Горошникова сильно устарел, поэтому подрядчику пришлось отправить документацию на дополнительную экспертизу. После утверждения документации будет запрошено дополнительное финансирование у областного Минздрава, сообщает ИА «Все новости».

Капитальный ремонт 200-летнего здания начался в октябре этого года. Подрядчиком выступила компания «Инвестпром» из Екатеринбурга, которая приступила к демонтажу старой штукатурки, перегородок, полов и несущих конструкций. Сразу же после начала работ были обнаружены существенные недочёты в проекте, который делали ещё 7 лет назад.

«Демонтаж сделан процентов на 70. Сейчас идёт повторная экспертиза [проекта], потому что выполнить работы не представляется возможным. Всё нужно менять в проекте — полы, проёмы, фасад. Экспертиза проводилась в 2015 году. За это время произошло очень много изменений — разрушений фасада, кровли. Всё это — дополнительные работы и дополнительные деньги», — рассказал на выездном совещании руководитель проекта капремонта Анатолий Зиновьев.

Подрядчик считает, что сдать объект летом 2023 года не получится. Отклонение от сроков, по предварительной оценке, будет в пределах трёх месяцев. Но работы не планируют останавливать: в ближайшие месяцы под замену пойдёт кровля, завершится демонтаж элементов фасада, будет меняться электрика и другие коммуникации. Внутри здания необходимо усиливать и заливать полы, а также решать, что делать с дверными проёмами: оставить как есть либо сделать их соответствующими историческому облику. Эти и многие другие нюансы в существующем проекте не обозначены.

Кропотливая работа предстоит и реставраторам. Потолки нужно восстановить со всеми фризами и другими лепными элементами, фасад выполнить в исторической цветовой гамме, не забыв о восстановлении утраченных карнизов. Также необходимо будет отреставрировать фреску кисти Михаила Дистергефта между первым и вторым этажами — для этого планируется пригласить известных уральских художников. На фронтон здания бывшего госпиталя поместят герб Демидовых.

Строители также заменят окна, двери, обновят все кабинеты. По словам главврача Демидовской горбольницы Сергея Овсянникова, мебель и оборудование в предоставленную смету не вошли. Деньги на оснащение больницы будут запрашивать у Минздрава уже отдельно. Также финансирование будут просить на ремонт других строений, входящих в исторический ансамбль: дневного стационара, физиотерапевтического отделения и исторической ограды. Ясность с финансированием появится к весне 2023 года.