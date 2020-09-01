«Стирай запись и уезжай!» В Нижнем Тагиле неизвестные охраняли от журналистов пожар на Восточном шоссе

В Нижнем Тагиле в районе дома № 21 по Восточному шоссе сегодня днём произошёл пожар. Как рассказали АН «Между строк» в МЧС, на площади 2 кв. м горел мусор, сейчас огонь локализован.

Наш журналист выехала на место происшествия, однако неизвестные люди откровенно препятствовали её работе: запрещали снимать видео, не объясняя причин, и настаивали на том, чтобы она уехала. При этом они отказывались представляться и предъявлять документы, никаких опознавательных знаков охранников на них не было.

«Там плановый поджог сейчас идёт пиломатериалов, это не пожар, это не инцидент. Пожарная машина контролирует пожар. Стирай сейчас всё при мне, удаляй и уезжай отсюда», — говорят те, кто не пускал журналиста к месту пожара.

Согласно 2ГИС, по этому адресу находятся несколько помещений торговых компаний. На чьей территории произошло возгорание — неизвестно.