Стихи писательницы из Нижнего Тагила попадут в сборник Ассоциации писателей и издателей

Стихи тагильского поэта Анастасии Журавлёвой попадут в сборник Ассоциации писателей и издателей. Этим летом тагильчанка уже во второй раз приняла участие в литературной резиденции, где месяц писала стихи.

В литературных резиденциях собираются талантливые авторы, они работают в уединении, общаются. В течение месяца ещё пять писателей вместе с Анастасией работали над своими произведениями в санатории «Чистый ключ» в Каменске-Уральском.

«Я поработала очень плодотворно, написала цикл из 17 стихотворений. Вдохновляло не только уединение, но и общение с коллегами, очень красивая природа и город Каменск-Уральский — он гораздо более интересный и необычный, чем я могла себе представить», — делится Анастасия Журавлёва.

В резиденцию Анастасия прошла по конкурсному отбору. Весной Ассоциация писателей и издателей (АСПИ) объявила конкурс для авторов всех жанров: поэтов, прозаиков, драматургов, критиков и переводчиков. Для этого авторы должны были представить примеры творческих работ, мотивационное письмо и синопсис будущего произведения.

«Подборка моих стихов называется “Тайные сочинения о лете” (12+). Несмотря на то, что ведущей темой обозначено лето, стихи получились разноплановые: о быстротечности времени, о причудливости человеческих судеб, о непредсказуемости жизни. Лето — это только фон, яркий, тёплый, манящий. А на этом фоне разворачивается жизнь, полная не только радостей, но и страхов, тревог, переживаний», — рассказала писательница.

Подобные литературные резиденции будут работать до конца года, по итогам будет издан единый сборник с произведениями авторов. Всего по стране работает пять резиденций, подать заявку на участие во втором конкурсном отборе могут писатели старше 18 лет до 20 августа.