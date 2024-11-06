Стенд Свердловской области представлен на VII международной выставке импортных товаров и услуг в Шанхае

Свердловская область впервые представила свой инвестиционный и производственный потенциал на VII международной выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo 2024, CIIE 2024), которая проходит в Шанхае с 5 по 10 ноября. Делегацию региона возглавляет министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

«По поручению губернатора Евгения Куйвашева представляем Свердловскую область на Китайском международном импортном ЭКСПО. Главная задача — расширить наши партнёрские отношения с представителями бизнеса и органов власти из Китая и других стран, которые также представлены на выставке. Рассказываем об уникальных преимуществах Свердловской области. В том числе представляем наши возможности полного производственного цикла — от добычи и извлечения драгоценных и полудрагоценных камней и металлов до создания высокотехнологичных приборов», — сказал Вадим Третьяков.

КНР с 2018 года занимает первое место по объёмам торговли среди всех зарубежных партнёров Среднего Урала.

«За последние пять лет объём двусторонней торговли вырос более чем в 1,5 раза. Сегодня в Китае мы видим одного из ключевых наших партнёров в торгово-экономической, научной, образовательной и культурной сферах», — сказал министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин.

На стенде Свердловской области представлена компания «Полиметалл УК» — ведущий производитель золота и серебра в России. Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов предлагает ассортимент продукции, состоящий из около 16 тысяч типоразмеров и более 140 сплавов. Выпускаемая продукция находит применение в электротехнической, металлургической, энергетической, машиностроительной, судостроительной, химической и нефтеперерабатывающей отраслях, приборостроении и авиационной технике. Здесь же презентован проект, инициированный губернатором Евгением Куйвашевым, — экосистема «Космос».

На полях выставки Вадим Третьяков провёл встречу с представителями Ассоциации международного сотрудничества и содействия обменам Нового Шёлкового пути провинции Хубэй. В ходе переговоров китайской стороне были представлены меры государственной поддержки и льготы для иностранных инвесторов, крупные инфраструктурные проекты, включая «Сухой порт». В рамках деловой части выставки планируется обсудить перспективы сотрудничества в организации оптово-распределительных центров китайских интернет-магазинов и строительства индустриальных парков на территории Свердловской области.

Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае.

Оператором участия Свердловской области в китайской международной выставке выступило региональное Агентство по привлечению инвестиций.