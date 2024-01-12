Стенд Свердловской области на выставке «Россия» претендует на звание лучшего

На официальном сайте Международной выставки-форума «Россия» стартовало голосование за лучшую экспозицию. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин считает стенд Среднего Урала серьёзным претендентом на всеобщее признание.

«За звание лучших борются стенды всех регионов, а также крупных корпораций и органов власти. Всего более 130 площадок демонстрируют достижения нашей страны в самых разных сферах жизни. Выставка вдохновляет и восхищает. И спустя два месяца её работы всё больше людей приезжают на ВДНХ, чтобы стать участниками этого грандиозного проекта. Стенд Свердловской области пользуется повышенным интересом. Гостей привлекает его необычный вид — напомню, наш стенд выполнен в виде Демидовского завода. Применённые современные иммерсивные технологии эмоционально вовлекают посетителей в путешествие по Среднему Уралу. Приглашаю всех жителей нашей области и гостей региона принять участие в голосовании», — сказал Дмитрий Ионин.

Голосование проводится в разных номинациях, в их числе: «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект», «Лучший социальный проект».

Проголосовать можно на сайте. Для голосования за Свердловскую область необходимо выбрать регион, а затем отметить номинации. Также голосование проводится через приложение выставки.

Напомним, выставка «Россия» проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. 18 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на стенде Среднего Урала представил достижения Свердловской области Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и главам правительств Содружества Независимых Государств — Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

За два месяца работы стенд региона посетили 900 тысяч гостей. Подробная программа работы стенда Свердловской области размещена на официальной странице во «ВКонтакте».