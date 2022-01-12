Стелу «Нижний Тагил — город трудовой доблести» установят в 2022 году

В 2022 году на Привокзальной площади установят стелу «Нижний Тагил — город трудовой доблести». Дизайн-проект готов и уже передан МБУ «Тагилгражданпроект», сообщили в мэрии Нижнего Тагила.

«Общая высота гранитного монумента составит 17 метров. На нём будет установлен герб Нижнего Тагила и указ президента Российской Федерации о присвоении городу почётного звания. Также на основание стелы и боковые пилоны нанесут лазерную гравировку по металлу с изображением фотографий тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — говорится в сообщении.

Планируется, что в тёмное время суток обелиск и пилоны будут подсвечиваться. Прилегающую территорию также обустроят: смонтируют наружное освещение, подходы к монументу вымостят тротуарной плиткой, засеют газоны травой.

Предложения по месту размещения и оформлению монумента высказали жители города. Образы, символизирующие трудовой подвиг тагильчан, выбрали ветераны предприятий, производивших оборонную продукцию, скульпторы и музейные работники.