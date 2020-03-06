Стая бродячих собак терроризирует детский сад в Нижнем Тагиле. «Воспитатели не могут вывести детей на прогулку» (ВИДЕО)

Бродячие собаки держат в страхе детский сад № 161 по улице Октябрьской Революции. Как рассказали АН «Между строк» в объединении «Звёздочка», стая появилась на прилегающей территории в конце февраля и уже на протяжении недели терроризирует воспитателей и детей. Администрация ДОУ написала письмо в службу заказчика, но когда специалисты приступят к отлову — неизвестно.

В группе «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео, на котором видно следы бродячих собак. Тропа пролегает прямо через детскую площадку.

«Стая собак не даёт возможности элементарно вывести на улицу детей. Уже на протяжении недели дети и воспитатели не выходят на прогулку», — говорит автор ролика.

По словам и. о. директора объединения «Звёздочка» Ольги Старцевой, эта проблема сезонная, в прошлом году собаки уже появлялись на территории детского сада, тогда их удалось отловить. На этот раз ситуация повторилась, руководство сразу написало письма в управление городским хозяйством и в службу заказчика.

«Собаки появились в прошлую пятницу, а в понедельник мы уже с письмами обратились во все инстанции. Воспитатели проинструктированы и, когда они видят на площадке собак, сразу заводят детей в детский сад. Пока определённой даты отлова нам не сказали», — говорит Ольга Старцева.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе муниципалитета, подрядчик отловит всех собак уже к следующей неделе.