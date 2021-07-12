«Ставьте цели и добивайтесь их». В Качканаре мужчина сутки плыл вдоль берега местного пруда, обогнув его дважды

47 километров проплыл Владимир Сёмин вдоль берега Нижневыйского пруда в Качканаре. Заплыв продлился почти сутки — 23 часа. Лишь изредка спортсмен останавливался, чтобы перекусить.

«В студенчестве я познакомился с людьми, которые занимаются длинными дистанциями. В прошлом году решил попробовать: начал с 23 километров, в этом году хочу попробовать преодолеть 45 километров», — рассказал Владимир Сёмин контент-студии «Прометей».

Старт заплыва состоялся 8 июля в 20:30 на берегу качканарской базы отдыха «Орлёнок». 9 июля в 00:30 мужчина проплывал залив «Зелёный мыс», в 9:00 он был на лодочной станции. В 19:25 мужчина финишировал — он вернулся в исходную точку. До этого в Качканаре никто не проплывал такой длинной дистанции.

«Цель выполнена, это не может не радовать. Мой посыл: ставьте цели и добивайтесь их», — поделился пловец.

Сейчас Владимиру 33 года, он живёт в Москве. Но свой личный рекорд он решил поставить в родном Качканаре в кругу друзей и близких. Качканарцы поддержали спортсмена.

«Поздравляю, Вова! Для меня бассейн проплыть — достижение, а тут 47 км! Ставить цели и добиваться!» — написал известный качканарский фотограф Егор Драничников в комментариях под новостью про заплыв.