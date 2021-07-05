Статуя Свободы тагильского скульптора украсила парк современного искусства в Екатеринбурге

Скульптор из Нижнего Тагила Эдуард Пономаренко вместе со своим коллегой из Невьянска Валерием Баталовым создал скульптуру «Статуя Свободы NEW». Композиция недавно была установлена в новом парке современной скульптуры «Парк 13» на улице Прониной в Екатеринбурге.

В правой руке у скульптуры небольшой клатч с надписью «ХЗ», в левой руке — факел. Металлическая женщина стоит на каблуках и в коротком платье. Местные жители прозвали её Жанной де Арт.

«Это молодая современная женщина, у которой в правой руке не факел, а сумочка. То есть это такая деловая, целеустремленная, свободная женщина», — рассказал Эдуард Пономаренко АН «Между строк».

Как пояснил Пономаренко, заказ на скульптуру поступил от организатора фестиваля актуального искусства «Лом» Ильи Политаева. Художники смастерили статую всего за 20 дней. Вместе с подиумом её длина составляет 5,5 метра. Она стала центральной фигурой нового парка.

Отметим, что это не первая статуя Свободы, сделанная руками тагильского скульптора. В 2015 году местный художник Александр Иванов представил свою статую Свободы в рамках акции «Ночь музеев».