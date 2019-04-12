Старый трамвай устроил дрифт на Вагонке  (ФОТО)

Сегодня в районе 15 часов на пересечении улиц Юности и Восточное шоссе сошёл с рельсов трамвай 10-го маршрута. Движение электротранспорта было парализовано примерно на час, в данный момент авария устранена. Известно, что в момент происшествия в вагоне находились люди, но пострадавших нет. На фотографии с места аварии видно, что передняя тележка прошла «стрелку» и завернула к проходной УВЗ, а задняя часть трамвая поехала в сторону посёлка Северный.

«Это несерьёзная авария. Полувагон сошёл с рельсов, никто не пострадал. Всё быстро восстановили. А причина какая? Ну, наверное, вагон старый», — пояснили в диспетчерской МУП «Тагильский трамвай».