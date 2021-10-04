«Старый соболь» стал победителем предсезонного баскетбольного турнира памяти Зудова

Баскетбольный клуб «Старый соболь» занял первое место в предсезонном турнире памяти почётного гражданина Нижнего Тагила Евгения Зудова, сообщает пресс-служба клуба.

В первый игровой день «Старый соболь ДЮБЛ» обыграл БК «Старый соболь» со счётом 77:73, исход игры решился на последней минуте матча. Победным стал трёхочковый бросок Данила Рамазанова.

Особый интерес вызывала встреча участников нового сезона первенства России среди юношей до 19 лет (ДЮБЛ) из Екатеринбурга и Нижнего Тагила. «Уралмаш» — более атлетичная и высокорослая команда — 3 периода матча имел достаточное преимущество, которое выражалось почти 20-очковым отрывом. Подопечные Юрия Шаповалова вернули интригу в заключительном периоде, им удалось сократить разницу в счёте до 4 очков, но в этом очень жёстком поединке победил «Уралмаш», итоговый счёт составил 96:87.

Итоговое распределение мест в турнире решалось в последнем матче между екатеринбуржцами и мужским составом «Старого соболя». У тагильчан был практически оптимальный состав, не принимал участия в игре лишь центровой Дмитрий Сидоров. Зато в составе «соболей» были Илья Агинских, Алексей Макаров и Андрей Важенин, которые дали предварительное согласие выступать за родную команду в новом сезоне. Тагильчане одержали победу над «Уралмашем» со счётом 100:72.

Турнир стал хорошей подготовкой для команд-участниц к предстоящему баскетбольному сезону.

В рамках детско-юношеского раунда турнира памяти Евгения Зудова с 7 по 10 октября за почётный трофей сыграют команды юношей 2009 года рождения.