Стартовал приём заявок на фестиваль уральского кино «Ойка»

Осенью в Нижнем Тагиле и других городах Урала во второй раз пройдёт фестиваль уральского кино «Ойка». На фестивале ждут киноработы по четырём направлениям: анимация, игровое, документальное и дебютное кино. Заявки будут принимать до 20 июля.

Фестиваль был придуман в прошлом году, тогда удалось привлечь 64 работы уральцев. Кинопоказы прошли в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске и Перми и собрали более 700 зрителей. Отличительной особенностью фестиваля организаторы считают его ориентир на самобытность региона и развитие уральского кинематографа.

Заявки принимают только от уральских авторов. В этом году основные события фестиваля намечены на сентябрь, но уже в июле в рамках проекта планируют фольклорную киноэкспедицию в посёлок Висим.

«Развитие регионального кино для нас важнейшая, но не единственная цель. Мы хотим использовать разные формы для диалога региональной культуры, поэтому мы стараемся выходить за классические рамки кинофестиваля. В нашу программу войдут лекции и экскурсии о культурно-исторической судьбе Урала. Мы проведём дискуссии и дебаты на сложные и противоречивые темы региона, а также устроим фольклорную киноэкспедицию в посёлок Висим», — говорят организаторы фестиваля.

Участвовать в конкурсе могут как профессионалы, так и любители из Пермского края, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областей, Башкортостана, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

На фестиваль можно заявить фильм продолжительностью не более 35 минут, при этом по каждому направлению принимают только одну заявку. Более подробную информацию о старте фестиваля можно узнать в группе фестиваля во «ВКонтакте».