Старшеклассница из Нижнего Тагила победила во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» и выиграла 1 млн рублей

Ученица 11-го класса школы № 85 Екатерина Култышева стала победительницей Всероссийского конкурса «Большая перемена — 2022», финал которого прошёл в международном детском центре «Артек». В качестве приза девушка получила 1 млн рублей.

Победительница рассказала АН «Между строк», что весь конкурс был посвещён решению кейсовых заданий.

«Дети, которые не знакомы друг с другом, от пяти до семи часов решали кейс-задания на разные темы (от региональных проблем до наставничества) и готовили социальные проекты, которые презентовали экспертам. В ходе решения кейсов эксперты за нами наблюдали и выставляли баллы за такие компетенции, как лидерство, способность к коммуникации, ориентация на результат, когнитивная гибкость, альтруизм. Затем баллы суммировались и определялся победитель», — отмечает Екатерина.

Это не первая её победа в конкурсе, девушка участвовала в нём уже третий раз. Она хочет стать врачом и планирует потратить часть денег на образование.

«Я очень рада, что смогла победить! Уже три года участвую в "Большой перемене". В первом сезоне даже не прошла в финал, а в последующих стала победителем! Свой миллион потрачу на самореализацию. С седьмого класса хочу стать врачом, учусь в медицинском классе. Если не смогу поступить на бюджет, то потрачу деньги на образование. Другую часть средств направлю на помощь новым территориям России», — поделилась Екатерина.

В конкурсе «Большая перемена» в 2022 году приняли участие почти 4 млн человек со всей России. От Свердловской области 14 школьников стали обладателями приза в 1 млн рублей.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» проходит в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения РФ и Минобрнауки РФ.