Старинными фотографиями Нижнего Тагила можно полюбоваться на втором этаже железнодорожного вокзала 

В здании железнодорожного вокзала Нижнего Тагила открылась фотовыставка «Лес воспоминаний. Стук сердца. Мир души» (6+), посвящённая 300-летию города. Историко-просветительский проект подготовлен сотрудниками музея истории Нижнетагильского региона СвЖД совместно с наследниками знаменитого тагильского краеведа и фотографа Ивана Коверды.

Экспозиция размещена в зале ожидания на втором этаже. Она посвящена Нижнему Тагилу ХХ века и рассказывает о городе, его архитектуре, прославленных людях. На фотографиях разных лет тагильчане могут увидеть знакомые улочки и здания, сравнить, насколько они изменились с течением времени, окунуться в советское прошлое города-труженика.

«Часть фотогалереи повествует о развитии железнодорожного транспорта в Нижнем Тагиле, показывает, как менялась железная дорога вместе с городом. На фото можно увидеть здания возведённых в 1878 году паровозного депо и старого вокзала, который сохранился только на чёрно-белых снимках и в памяти старшего поколения тагильчан. На выставке размещена фотоистория о последних эксплуатируемых паровозах, переходе на тепловозную тягу и установке на постамент в 1983 году паровоза серии Л-1635. Несколько снимков иллюстрируют работу путейцев, энергетиков, диспетчеров и представителей других железнодорожных профессий середины ХХ века», — рассказывают в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Планируется, что экспозиция станет отправной точкой для пополнения фондов музея истории Нижнетагильского региона. Также железнодорожники обращаются к горожанам с просьбой поделиться фотографиями из личных архивов, отражающими работу и значимые события Нижнетагильского отделения Свердловской магистрали в прошлом столетии.