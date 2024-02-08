Станцию водоподготовки «Южная» в Нижнем Тагиле должны построить за два года

В администрации Нижнего Тагила прошло совещание с подрядчиками по строительству станции водоподготовки «Южная», представителями Росстройконтроля и Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области. Проект водоочистной станции реализовывают за счёт федеральных средств, его стоимость составляет 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации города. Подрядчиком выступает «Уральская энергетическая строительная компания».

Руководитель проектов водоснабжения и водоотведения ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология» Матвей Хамидов рассказал об основных проектных решениях по объекту.

«При проектировании станции наши специалисты провели большую исследовательскую и аналитическую работу. На основании данных о составе воды Черноисточинского водохранилища были проработаны технологические решения, определена схема очистки, а также необходимое оборудование. Мы провели практические испытания сепараторов и самопромывных фильтров, которые будут использоваться при водоподготовке», — рассказал Матвей Хамидов.

Процессы очистки на станции будут автоматизированы, также специальные системы позволят отслеживать не только технологию очистки воды, но и состояние всех систем.

Директор филиала «Уральской энергетической строительной компании» Кирилл Полищук заявил, что срок строительства станции составляет чуть больше 32 месяцев. Компания уже реализовывала подобные проекты.

«Пятого января специалисты вышли на площадку. Если говорить о самом здании станции водоподготовки, то это стандартный объект, но само оборудование технологически сложное, требующее особого внимания, и при монтаже и пусконаладке нам нужны квалифицированные специалисты», — пояснил Кирилл Полищук.

Напомним, что мощность станции водоподготовки «Южная» в посёлке Черноисточинск составит 100 тысяч кубических метров воды в сутки. Она должна обеспечить питьевой водой более 200 тысяч жителей Нижнего Тагила. Станцию и город соединит новый водовод протяжённостью почти 20 километров. Сейчас линейный объект находится в стадии проектирования.