Станцию контроля за загрязнением атмосферного воздуха привезут в Нижний Тагил из Санкт-Петербурга

Модульное здание автоматической станции контроля за загрязнением атмосферного воздуха за 7 млн рублей будет доставлено в Нижний Тагил из Санкт-Петербурга. По итогам открытых торгов компанией, которая должна организовать поставку сооружения, стало питерское АО «ОПТЭК», занимающееся производством оптических приборов, фото- и кинооборудования. Заявка организации оказалась единственной и была признана соответствующей всем необходимым требованиям.

«ОПТЭК» должен поставить в Нижний Тагил экологический модуль для размещения измерительных приборов и оборудования станции, а также газоанализаторы оксида углерода и азота, диоксида азота, аммиака и серы. Они обеспечат непрерывное автоматическое измерение массовой концентрации и объёмной доли этих химических соединений в атмосферном воздухе. Также компании необходимо обеспечить поставку автоматического хроматографического анализатора с генератором азота, систему пробоотбора, приёма и обработки данных для измерительных приборов. Доставляемое оборудование должно быть новым и изготовлено не ранее 2019 года, отмечается в конкурсной документации.

Ранее в Нижнем Тагиле был разработан комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. Соглашение о его реализации подписали крупнейшие местные предприятия, в том числе ЕВРАЗ НТМК, Высокогорский ГОК и УВЗ. Предполагается, что совместными усилиями властей и промышленных гигантов к 2024 году уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе снизится на 20%.