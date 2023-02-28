Стало плохо за рулём. В Нижнем Тагиле водитель маршрутки протаранил два автомобиля

27 февраля около 09:30 в Нижнем Тагиле на улице Фрунзе у дома № 50 пассажирская «Газель», выполняющая рейс по маршруту № 46, на скорости протаранила стоящие перед ней на перекрёстке автомобили Daewoo Nexia и Renault Logan. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, за рулём «Газели» находился 52-летний мужчина, которому во время движения стало плохо, вследствие чего он начал терять сознание и не смог вовремя остановить автомобиль.

Никто из водителей не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения. В момент аварии в салоне маршрутки находилась пассажирка, при столкновении она также не пострадала.

На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, скорая помощь и пожарные. Водитель «Газели» был госпитализирован в городскую больницу № 3 Нижнего Тагила.