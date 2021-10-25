Стало известно, в каких домах Нижнего Тагила пройдёт плановое отключение электроэнергии (СПИСОК)

№ п/п Дата, время планируемого отключения Адреса объектов, попадающих под отключение

1 с 21.10.2021 21:00 по 22.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алапаевская 10; Гвардейская 10, 12, 14, 16, 16/2, 19, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 4, 6, 6/14; Индивидуальная 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 27, 29, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7; Копровая 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Кутузова 15, 15/8, 16, 17; Матросова 1-А, 15, 17, 18, 19, 21, 22; Металлургов 32; Минина 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Огнеупорная 1, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 58-А, 7, 8; Пожарского 11, 13, 15, 3, 9; Попова 8, 8а; Черноморская 1, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 7, 70, 72, 74-1, 74-2, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; Чернышевского 13, 15, 17, 19, 1а, 25, 27, 27 А, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 3а, 40, 5, 5а, 9; Шевченко 17, 19; РСПД Гвардейская 31 подъезд 2; РСПД Гвардейская 37 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 5 подъезд 2; РСПД Индивидуальная 7 подъезд 4; установка катодной защиты газопровода Копровая р-он дома 6; РСПД Матросова 17 подъезд 2; СКТ-075 Матросова 18/17; РСПД Матросова 22 подъезд1; ЛЭП-0,4кВ для электроснабжения гаражных боксов № 574, 573 Матросова гараж; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42; нежилое здание (гараж) Огнеупорная 48в, корпус 1; РСПД Огнеупорная 5 подъезд 2; РСПД Попова 8 подъезд 3; МКД Черноморская 13/10; СКТ-075 Черноморская 13/10; жилой дом Черноморская 64/32; Дом Черноморская 92/25; ВРУ-0,4 кВ опоры двойного назначения Чернышевского в районе д. 6; Дом Чернышевского 21/39; ТП-3606 ; ТП-3620 ; ТП-3648 ; ТП-3675 ; ТП-3676 ; гаражный бокс Огнеупорная; ГСК Чернышевского

2 с 22.10.2021 09:00 по 22.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 14, 16, 24, 3, 40, 42, 46, 5, 52, 52А, 52а, 56, 64 а, 64а, 7; Гвардейская 53, 57, 59; Землячки 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 20а; Красных Зорь 1, 12, 14, 3, 5; Малышева 4, 4а; Огнеупорная 60, 61а, 62, 64, 66/2, 68, 70, 72, 74, 75, 75а, 76, 77, 78, 80, 80/1, 82, 83, 84, 86; Солнечная 5; Хохрякова 14; Черноморская 106, 108, 108а, 110, 112, 37, 39, 39-4, 39-6, 41, 43, 45; Светофор Балакинская / Кр. Зорь; ТП-3854 Балакинская 14, 22, 24; Магазин Балакинская 5-27,28; Магазин "Уют в доме" Балакинская 52/45; Магазин "Хозтовары" Балакинская 7 кв.2,3,4,14; светофорный объект Гвардейская дет сад №72; пункт учета расхода газа (ПУРГ) Красных Зорь в районе дома № 5; Гараж Черноморская 45/52; ТП-3850 ; ТП-3853

3 с 22.10.2021 09:30 по 22.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 140, 142, 144, 146, 148, 148а, 150, 150а, 152, 154, 154А, 156, 158, 158а, 162, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172а, 173, 173а, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211; Верескова 137, 139, 141, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Куйбышева 13, 19; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Гараж Большая-Гальянская 173 гараж; Гараж Большая-Гальянская 211гар; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2; ШУО-0,4кВ от ТП-4038 Дальневосточная /Б. Гальянская; нежилое здание Куйбышева район ж.д. №19; ШУО-0,4 кВ наружное освещение от ТП-4038 Большая-Гальянская

4 с 22.10.2021 09:30 по 22.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 150а; Верескова 137, 139, 145, 147, 149, 149а, 150, 151, 152, 154, 158, 158а, 160; Дальневосточная 19, 20; Кирова 28-2; Пришвина 125, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 145, 150, 152, 154, 156, 158; Совхозная 104; Дом Верескова 148-1; Дом Верескова 148-2

5 с 22.10.2021 09:30 по 22.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 19

6 с 22.10.2021 10:00 по 22.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гагарина 10, 11, 8; Ростовская 14, 16, 18, 20; магазин промтоваров Гагарина 8 (подвальное помещение №1)

7 с 22.10.2021 11:00 по 22.10.2021 14:00 с. Сулем: Гагарина 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 21, 22, 23, 24, 25А, 27, 27/1, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 51а, 54, 6, 7, 8, 9; Зеленая 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8; Ленина 10, 11, 14, 2, 3, 4, 4А, 6, 7, 7А; Мира 1, 10, 11, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 16 б, 16В, 17, 17А, 2, 3, 4, 5, 5Д, 6, 8, 8 А; 8 Марта 1, 10, 11, 12 а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ПУ-6120А с. Сулем ;

8 с 22.10.2021 13:15 по 22.10.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Нагорная 29, 31, 33, 39

9 с 22.10.2021 14:30 по 22.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Муринская, 11-35, 22-26

10 с 23.10.2021 09:30 по 23.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

11 с 24.10.2021 09:30 по 24.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 100, 100А, 100Б, 101А, 102А, 104, 106, 108, 108А, 110, 121, 122, 123, 123А, 124, 124а, 125А, 126А, 69А, 69В, 71, 71а, 73, 73А, 75, 75Б, 77, 77А, 77Б, 79, 79Б, 81, 81А, 81б, 83, 83 А, 83В, 83Ж, 85 Б, 85В, 85а, 87, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90, 90А, 91В, 91б, 92, 93, 93Б, 93В, 94, 94А, 96, 98, 98А, 99А; Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 86, 86Б, 88, 88а, 90Б, 92а; Свердлова 45, 47, 49, 53, 53А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 61, 63, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 68, 70; Ушкова 10В, 10Г, 12В, 13Д, 14В, 16, 17, 18, 18 Г, 18Д, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 41 Б, 41А, 6В, 8В, 8Д, д.31; жилой дом п. Черноисточинск Ленина 106 Г; индивидуальный жилой дом Ушкова уч.31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А; Наружное освещение ТП-5092 Калинина; Наружное освещение ТП-5008 Ленина

12 с 24.10.2021 23:00 по 25.10.2021 23:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Пархоменко 44

13 с 25.10.2021 09:00 по 25.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 15; Матросова 10, 12, 12а, 14, 4, 4/14, 6; Металлургов 14; Техническая 7, 9; Торговый киоск Металлургов 14 / Матросова 2

14 с 25.10.2021 09:00 по 25.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Грунтовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 157, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кварцевая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кольцова 164, 35, 53, 55; Медная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рабкоров 110; Равенства 59, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73; Спартака 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 39; Фаины Шаруновой 21, 26

15 с 25.10.2021 09:30 по 25.10.2021 10:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57А; Пушкина 29, 29А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 39 А, 40, 41, 41А, 42, 43, 44

16 с 25.10.2021 09:30 по 25.10.2021 14:00 г. Нижний Тагил: Ленинградский проспект 75, 75-4; Тимирязева 78а, 80, 82; Энтузиастов 50, 56а; Магазин "Адмирал - подарки" Ленинградский проспект 75 - 1,2,3

17 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Азовская 11, 7, 7А, 8, 9; Гагарина 7, 9; Каспийская 14, 18, 2, 4, 6; Крымская 1, 11А, 11В, 11Г, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6; Сенная 4, 5, 6, 7; Наружное освещение ТП-2703 п.Старатель ; Оборудование СКТ и СПД п.Старатель

18 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дзержинского 53, 55; Энтузиастов 25, 29

19 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Большевистская 22, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Дальняя 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 66, 67, 68, 74, 76, 78, 80, 82; Зеленстроевский проезд 1, 2, 2гар, 3, 5; Кондукторская 12, 7; Кондукторский проезд 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Константина Заслонова 101, 103, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80аа, 81, 82, 83, 85, 87, 87а, 91, 93, 95, 97, 99; Локомотивная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 94-1, 95, 96, 98; Локомотивный проезд 11, 3, 5, 7, 9; Минская 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Монтажников 36, 37, 42, 43, 48, 54, 59, 60; Набережная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26 а, 27, 28, 29, 3, 30 А, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5, 7, 9; Песчаный проезд 10, 11, 13, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Садоводов 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 11, 110, 111, 12, 13, 138, 14, 140, 15, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 92аа, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Смоленская 1, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 11, 110, 111, 112, 12, 120, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 59, 6, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97б, 99, 99А; Степная 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 96, 98; Сцепщиков 15; Узкая 17, 30, 32, 39, 41, 43, 44, 49, 51; Узкий 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Фестивальная 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57; 1-ая Линия 39, 43; Героев труда 57, 59; Зеленстроевская 1, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 8, 9; Гараж Локомотивная 69гар; Гараж Локомотивная 80гар; Гараж Минская 73гар; Гараж Минская 83гар; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2550 Монтажников Садоводов, Зеленстроевская; магазин продовольственных товаров Монтажников на пересечении с ул. Садоводов; Дом Набережная 23а/сада; Дом Набережная 42 а сад; садовый дом Набережная уч. №40 СНТ "Медик-1"; Дом Садоводов 108аа; Дом Садоводов 110аа; Гараж Садоводов 90 гар; строительный вагончик Свердловское шоссе Садоводов; Наружное освещение ТП-2530 ; Наружное освещение ТП-2526 ; Наружное освещение ТП-2536 ; Наружное освещение ТП-2529 ; АЗС №8 Фестивальная Садоводов; Автосервис Садоводов; АЗС Свердловский тракт; АЗС № 87 Свердловский тракт; АГЗС Свердловское шоссе

20 с 25.10.2021 10:00 по 25.10.2021 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

21 с 25.10.2021 11:00 по 25.10.2021 12:00 п. Черноисточинск: Пионерская 20Б, 26, 28, 34Г, 52Д

22 с 25.10.2021 13:30 по 25.10.2021 14:30 п. Черноисточинск: Комсомольская 1, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 5, 7, 8, 9; Ломоносова 53 А

23 с 25.10.2021 15:00 по 25.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Кирова 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 79А, 81, 83; Мира 26, 53

24 с 26.10.2021 08:00 по 26.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 74, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2

25 с 26.10.2021 08:00 по 26.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 1-2; Мельникова 15, 17а, 2, 22, 23, 26, 27, 28, 40, 7; Парковая 3; Проселочная 1, 10, 12, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 28а, 3, 4, 5, 5/1, 5а, 6, 7, 8, 9А

26 с 26.10.2021 08:00 по 26.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая Кооперативная 24 В, 24а, 24б; Пригородная 11, 11а, 11б, 13, 13а, 15, 15А, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 6Б, 8А; Гараж Пригородная 8 гараж

27 с 26.10.2021 08:00 по 26.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, 124а, 126, 128, 93, 95, 97, 99; Коммуны 146, 148, 150; Павлика Морозова 101, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99

28 с 26.10.2021 08:00 по 26.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, 124а, 126, 128, 93, 95, 97, 99; Коммуны 146, 148, 150; Павлика Морозова 101, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99

29 с 26.10.2021 08:00 по 26.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Декабристов 17А; Челюскинцев 100, 102, 104, 106, 106а, 108а, 110, 112, 112а, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 94, 96, 96а, 98; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов

30 с 26.10.2021 08:00 по 29.10.2021 23:59 (ежедневно с включением на ночь) г. Нижний Тагил: Песчаный карьер 1, 11, 14, 17, 20, 3, 4, 5, 6А, 7; п. Песчаный 4 А, 6А; Гараж, лесопильный цех ; базовое механизированное кернохранилище п. Песчаный; гаражи "Геологоразведки" и мастерские п. Песчаный; Пилорама п. Песчаный

31 с 26.10.2021 09:00 по 26.10.2021 13:00 г. Нижний Тагил: Механическая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Прудная 21, 27; Энергетиков 11А, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 А; Гараж Механическая 2/гараж; Гараж Энергетиков 20/гар

32 с 26.10.2021 09:00 по 26.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Копровая 1, 3, 5, 7, 9; Огнеупорная 10, 11, 12, 16, 18, 19, 2, 2-А, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 8; Черноморская 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 32; Чернышевского 27; Дом Огнеупорная 23/12; Дом Огнеупорная 25/11; Дом Огнеупорная 37/42

33 с 26.10.2021 09:00 по 26.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Аганичева 111, 120, 124, 126а, 128, 128а, 130, 132, 134, 136, 136а, 138, 142, 142а; Максима Горького 27, 29, 33; Промышленный 11, 13, 19, 21, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8, 9; Семенова 1; Тагильская 24, 26, 28, 30-1, 30-2, 32-2, 34, 36-1, 36-3, 38, 41, 43а, 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 47, 48, 50, 50а, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 57, 58, 58А, 59, 60, 61; Черных 100, 104, 108, 110, 112, 112а, 114, 116, 116а, 118, 120, 122, 124, 124а, 124б, 126, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67, 69, 69-1, 69-2, 69а, 71, 73, 75, 77, 79, 79а, 90; нежилое здание (гараж для грузового автотранспорта район ГСК "Горный"; светофорный объект Максима Горького -Черных; Торгово-промышленная база Тагильская - Кузнецкого; магазин Черных /ул. Тагильская; Гараж Черных 124б гар; гараж Черных в районе ГСК Горный-3; ГСК "Горный -3" Черных гараж; н/о ТП-1007 ; Гаражи Промышленный; Гаражи Семенова; гаражный бокс Тагильская; ГСК "Горный-3" Черных; Гаражи Черных; гаражный бокс Черных

34 с 26.10.2021 09:00 по 26.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Кирова 22 б, 26, 27-3, 28-1, 29, 29а, 30, 33, 34, 36, 37, 38а, 39, 39-2, 40, 43, 43а, 44а, 47, 50; Черноисточинский тракт 5; Черноисточинское шоссе 2; Дом Кирова 27низ; Торгово-складские помещения Черноисточинский тракт 5, Кирова 38А, 38Б.; Дом Кирова 41верх; Дом Кирова 41низ; РК NTG 091 GGBB (АРБПиЭО №12 от 17.10.2003) Кирова 44 у "Антолла"; Производственная база (от ТП-86) Черноисточинский тракт 14, 14Б; н/о ТП-1086

35 с 26.10.2021 09:00 по 26.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Садоводов 13, 15; Смоленская 11, 12, 12г, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 47А, 48, 48аа, 49, 51, 53, 55, 55а; Узкая 30, 32

36 с 26.10.2021 09:00 по 26.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 38, 42, 42а, 44, 46, 46а, 47, 47А, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58б, 59, 59А, 60, 60а, 61, 62, 63а, 64, 65а, 67, 69; Верескова 27; Краснодонская 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пришвина 19, 23

37 с 26.10.2021 09:00 по 26.10.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 124, 124а, 126, 128, 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 120а, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 129, 129а, 130, 130а, 132, 133, 134, 135, 137а, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 144, 145, 145а, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 94, 96а, 98, 98а, 99; Лисогорская 100, 102, 102а, 103, 104, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139, 47, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98-2, 98а, 99; Малая Гальянская 130, 132; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 36, 38, 40, 42а, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75, 77а, 77б, 79, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Павлика Морозова 101, 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Рябиновая 101, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 120, 122, 124, 99; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113, 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Тихий 11, 2, 3, 7, 9, 9а; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106а, 107, 108а, 109, 109а, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 95а, 96, 96а, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; Дом Коммуны 111-1; Н/о ТП-4035 Коммуны 52/Соревнования; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127; Н/о ТП-4032 Лисогорская /пер. Тихий; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Н/о ТП-4051 Тихий /Гаева; Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; Дом Доменная; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Опора Лисогорская; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

38 с 26.10.2021 09:00 по 31.10.2021 17:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Коллективный сад № 12 ПО Уралвагонзавод Свердловская обл.Пригородный р-он; Детский оздоровительный лагерь "Рябинушка" от ТП-2035 Покровское; Детский оздоровительный лагерь "Северянка" от ТП- 2010 Покровское

39 с 26.10.2021 09:30 по 26.10.2021 16:00 п. Черноисточинск: Пионерская 39 Г, 39А, 41Б, 43, 49Б, 49Г, 49Ж, 49К, 50 Г, 50Д, 50Е, 55, 55А, 56, 57, 81А, 83Б, 89 А, 91А; Таежная 63; индивидуальный жилой дом Пионерская уч. 39 Б

40 с 26.10.2021 10:00 по 26.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Дунайская 8 (Котельная)

41 с 26.10.2021 22:00 по 27.10.2021 22:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Кирова 44а, 50, 51; Трудовая 3

42 с 27.10.2021 00:00 по 29.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Алтайская 31, 33; Басова 2; Бобкова 11, 13, 5, 7; ПУ-ЛЭП 0,4 кВ наружного освещения ТП-2107 Алтайская; КНС-8 б 3 совхоз

43 с 27.10.2021 08:00 по 27.10.2021 17:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бригадная 13, 9; Водная 1, 10/1, 10/2, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

44 с 27.10.2021 09:00 по 27.10.2021 16:00 с. Покровское: Садовая 10-24, 3-15; Космонавтов 9а, 11, 16, 18; Победы 20, 21

45 с 27.10.2021 09:00 по 27.10.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 124, 124а, 126, 128, 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 120а, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 129, 129а, 130, 130а, 132, 133, 134, 135, 137а, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 144, 145, 145а, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 94, 96а, 98, 98а, 99; Лисогорская 100, 102, 102а, 103, 104, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139, 47, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98-2, 98а, 99; Малая Гальянская 130, 132; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 36, 38, 40, 42а, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75, 77а, 77б, 79, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Павлика Морозова 101, 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Рябиновая 101, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 120, 122, 124, 99; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113, 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Тихий 11, 2, 3, 7, 9, 9а; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106а, 107, 108а, 109, 109а, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 95а, 96, 96а, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; Дом Коммуны 111-1; Н/о ТП-4035 Коммуны 52/Соревнования; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127; Н/о ТП-4032 Лисогорская /пер. Тихий; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Н/о ТП-4051 Тихий /Гаева; Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; Дом Доменная; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Опора Лисогорская; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

46 с 27.10.2021 09:30 по 27.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Носова 83, 83а; газорегуляторный пункт ГРПБ-38 Радищева

47 с 27.10.2021 09:30 по 27.10.2021 16:00 (с перерывом электроснабжения на 1 час) г. Нижний Тагил: Бауманская 28-36, 46-50, 13-19; Проходчиков 32-46, 52-64, 35-47, 53-63; Полуденская 3, 14-22, 26

48 с 27.10.2021 10:00 по 27.10.2021 16:00 п. Висим: Чапаева 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

49 с 27.10.2021 10:00 по 27.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Алмазная 1, 11, 13, 15, 17, 3, 9; Висимская 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Гранитная 1, 1/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 8, 9; Малахитовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8, 9; Носова 167, 169, 171, 173; Родниковая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 7, 9; Трудовая 110; ВЛ-6кВ для электроснабжения садоводческого товарищества р-он р. Леба, Пригор. р-на; Гараж Малахитовая 14гар; нежилое здание (магазин в СНТ №15) (НЕТ) СНТ № 15; шкаф управления н.о. от ТП-4528 Свердловская область , г.Н-Тагил, западный подъезд от км 139+970 а/д г.Екатеринбург-Н-Тагил-Серов; ШУО-0,4кВ от ТП-1527 Голый Камень

50 с 28.10.2021 09:00 по 28.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Пархоменко 123; Победы 43

51 с 28.10.2021 09:00 по 28.10.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 122, 124, 124а, 126, 128, 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 6, 60, 60а, 7, 7а, 8, 9; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 120а, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 129, 129а, 130, 130а, 132, 133, 134, 135, 137а, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 144, 145, 145а, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 94, 96а, 98, 98а, 99; Лисогорская 100, 102, 102а, 103, 104, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139, 47, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98-2, 98а, 99; Малая Гальянская 130, 132; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 36, 38, 40, 42а, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75, 77а, 77б, 79, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Павлика Морозова 101, 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Рябиновая 101, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 120, 122, 124, 99; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113, 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 1б, 2, 20, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Тихий 11, 2, 3, 7, 9, 9а; Торфяная 1, 10а, 11, 13, 15, 17, 2, 21, 23, 25, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106а, 107, 108а, 109, 109а, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 95а, 96, 96а, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; Дом Коммуны 111-1; Н/о ТП-4035 Коммуны 52/Соревнования; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127; Н/о ТП-4032 Лисогорская /пер. Тихий; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; Н/о ТП-4051 Тихий /Гаева; Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; Дом Доменная; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Опора Лисогорская; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

52 с 28.10.2021 09:00 по 29.10.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Садовая 26; Совхозная 19, 21, 26; Советская (Покровка) 104, 106, 118, 120, 122; шкаф управления наружным освещением Советская

53 с 28.10.2021 09:30 по 28.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: Тупиковая 10А; Раздельная 17, 17 а, 18, 19, 20, 21, 21А; Вешний переулок 1, 10, 2, 3, 5, 6, 7, 8; Верховая 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9; Росный переулок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; пер. Сенной 7

54 с 28.10.2021 10:00 по 28.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Тагилстроевская 19

55 с 28.10.2021 10:00 по 28.10.2021 16:00 д. Усть-Утка: Советская 28, 28 А; Тагильская 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Водокачка п.Усть-Утка

56 с 28.10.2021 13:30 по 28.10.2021 14:30 г. Нижний Тагил: Железнодорожная 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3-1, 3-2, 37, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8гар, 9; Красногвардейская 62г; Осипенко 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43; Петрокаменская 7; Чехова 41, 43; Шиловская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 4, 6, 8, 9; Гараж Шиловская 27гар

57 с 28.10.2021 15:00 по 28.10.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Малая Гальянская 18, 22, 25, 29

58 с 29.10.2021 09:00 по 29.10.2021 18:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 227, 231; Бригадная 175а, 177, 179, 179а, 181, 181а, 181б, 183, 185, 187, 189, 189А, 191а, 191б, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 226; Гаева 100, 101, 101а, 102, 103, 103а, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 114а, 115, 116, 117, 118, 119, 119а, 120, 121, 122, 124, 124а, 126, 128, 41, 49, 53, 53а, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 70а, 71, 71а, 72, 72а, 73а, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 82А, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 94а, 95, 96, 96а, 96б, 97, 98, 99; Декабристов 11, 12, 13, 14, 17, 17А, 18, 19, 1а, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25а, 25б, 26, 27, 29, 29а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 60, 60а, 62, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 7а, 8, 80, 82, 84, 86, 86а, 88, 9, 90, 92; Декабристов проезд 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Доменная 100, 101, 102, 104, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62а, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 71, 72-1, 72-2, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99; Железорудная 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 49 А, 49а, 5, 6, 7, 8, 9; Ключевская 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Коммуны 100, 101, 102, 104, 105, 106, 106а, 107, 107а, 108, 109, 110, 111, 111а, 112, 113, 114, 115, 115а, 116, 117, 117а, 118, 118а, 119, 120, 120а, 122, 122а, 123а, 124а, 125, 125а, 126, 127, 127а, 129, 129а, 130, 130а, 132, 133, 134, 135, 137а, 138, 139, 139а, 140, 141, 142, 143, 143а, 143б, 143в, 144, 145, 145а, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 166, 94, 96а, 98, 98а, 99; Лисогорская 100, 102, 102а, 103, 104, 105а, 106, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117а, 118, 119, 120, 121, 121а, 122, 123, 124, 124а, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 134а, 135, 139, 47, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86а, 87, 88, 89, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98-2, 98а, 99; Малая Гальянская 130, 132; Носова 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 106б, 107, 108, 108а, 108б, 109, 110, 111, 112, 113, 113а, 115, 115а, 116, 117а, 118, 119, 120, 120а, 121, 121а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 127а, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 134а, 136, 138, 140, 140а, 142, 142а, 144, 146, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 166а, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 36, 38, 40, 42а, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53а, 54, 55, 56, 57, 57а, 59-1, 59-2, 59/1, 59/2, 60, 60а, 60б, 61, 62, 63, 63б, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 73-2, 75, 77а, 77б, 79, 83, 91, 93, 95, 95Ж, 95а, 95б, 95в, 96, 97, 97а, 98, 99; Павлика Морозова 101, 21, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28, 28 А, 28б, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 99; Радищева 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 2, 20, 22, 2а, 4, 6, 8; Рябиновая 101, 103, 105, 107, 109, 116, 118, 120, 122, 124, 99; Соревнования 104, 106, 108, 110, 112а, 113, 116а, 116б, 118, 120, 123а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139; Союзная 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 19а, 1б, 2, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 28а, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 33 А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45а, 45б, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 53, 54, 55, 6, 7, 8, 9; Тихий 11, 2, 3, 7, 9, 9а; Торфяная 1, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 51, 53, 55, 57, 59, 6, 61, 63, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 8, 81, 83, 85, 87, 9; Трудовая 100, 100а, 101, 102а, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 49а, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 58, 59, 59а, 61, 62, 63, 63а, 64, 65, 66, 67-1, 67-2, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 73, 73 А, 73а, 73б, 74, 75, 76, 76а, 77а, 78, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 90, 91, 92, 92б, 93, 93а, 94, 94а, 95, 96, 97, 98, 99; Челюскинцев 100, 101, 102, 103, 104, 106, 106а, 107, 108а, 109, 109а, 110, 111, 112, 112а, 113, 114, 115, 115А, 116, 117, 117а, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133б, 135, 137, 139, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 58а, 60, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 69, 70, 71, 71-2, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81а, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 88а, 89, 89а, 90, 90а, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 95а, 96, 96а, 97, 97а, 98, 99; Штурмовая 29, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 50а, 51, 51 Б, 51а, 52, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 57а, 58, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 66, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69В, 69а, 69б, 69г, 70, 70а, 70б, 71, 72, 73, 75, 75 А, 76, 77, 78, 79а, 80, 81, 82, 83, 83а, 84, 84а, 86, 88, 88б, 90, 92, 92а, 94, 94а; Гараж Декабристов 21гар; Дом Коммуны 111-1; Н/о ТП-4035 Коммуны 52/Соревнования; магазин продовольственных товаров Коммуны район жилого дома № 127; Н/о ТП-4032 Лисогорская /пер. Тихий; ШУО-0,4 кВ от ТРП-4036 Носова / Союзная; индивидуальный жилой дом Носова 115 Б; Дом Носова 152-1; индивидуальный жилой дом Носова 50 (этаж 1); Гараж Носова 59 гар; Н/о ТП-4059 Союзная /Гаева (у лакокрасочного завода); Н/о ТП-4051 Тихий /Гаева; Гараж Торфяная 27гар; Дом Трудовая 92а/1; Дом Трудовая 92а/2; Остановочный комплекс Челюскинцев /Декабристов; светофорный объект типа Т7 Черноисточинское шоссе /ул.Коммуны; ПУ-4029А Н.О. Декабристов; Дом Доменная; ШУО-0,4 кВ от ТП-4070 Железорудная; Опора Лисогорская; Пост "Южный" (п. Голый Камень) Носова; ЛЭП-10 кВ ТП-10/0, 4 кВ для строительства объекта тонского отвала для производства строительного щебня Трудовая; Пост "Южный" Голый Камень; станция катодной защиты ПКЗ-АР-Т-З-У1 Голый Камень

59 с 29.10.2021 09:30 по 29.10.2021 10:30 г. Нижний Тагил: 1 Фотеево 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 24а, 25, 26, 26а, 27, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7а, 8, 9

60 с 29.10.2021 10:00 по 29.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Гагарина 11; Дунайская 8; Катодная станция ПАСК-3.0 "Старатель-котельная"

61 с 29.10.2021 11:00 по 29.10.2021 12:00 г. Нижний Тагил: Крайняя 33, 39, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 60, 62, 64

62 с 29.10.2021 13:15 по 29.10.2021 14:15 г. Нижний Тагил: Геодезистов 1, 10, 13, 5, 7, 9; Краснознаменная 100, 102, 102А, 102б, 104, 104б, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 94 В, 94/1, 94/2, 98, 98а, 98б; Геодезистов проезд 14, 2, 3, 4, 6

63 с 29.10.2021 14:30 по 29.10.2021 15:30 г. Нижний Тагил: Дальневосточная 15; Камышовая 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; Куйбышева 3, 5, 6; Н/о ТП-4042 Камышовая /пер. Каневский; стройплощадка для оздоровительного комплекса Малая Гальянская 101, 103

64 с 30.10.2021 23:00 по 31.10.2021 06:00 (кратковременно для перевода нагрузки) г. Нижний Тагил: Зари 97; Максарева 10

65 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Большая-Гальянская 132а, 134Б; Пришвина 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 130, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99; Дом Пришвина 120 гараж; гараж Пришвина 130гар; ШР-12 Пришвина опора № 15

66 с 01.11.2021 09:00 по 01.11.2021 17:00 п. Висим: 9 Января 1А; Большевистская 1, 10, 100, 101, 102, 105, 107, 11, 111, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 27-1, 29, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 7, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 9, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99; Карла Либкнехта 1, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 6, 61, 62, 64, 65, 66, 68, 7, 70, 73, 74, 76, 84, 87, 9; Красноармейская 1, 3; Ленина 11А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72; Мамина-Сибиряка 11, 1А, 2, 2А, 2Б, 4, 5, 6, 7, 8 А, 9; Октябрьская 1, 10, 101, 102, 107, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 81, 82, 85, 87, 89, 9, 91, 93, 97, 99; Первомайская 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 7, 74, 8, 9; Розы Люксембург 1, 10, 10а, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 1а, 2, 20, 23, 24, 25, 26-1, 27, 28, 3, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Советская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74 А, 75, 76, 77, 78; Юбилейная ., 1, 11, 12, 19, 1Б, 2, 2А, 3, 4, 4Д, 5, 6 Б, 6А, 7А, 8, 8 Г; 8 Марта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9; комплекс объектов на земельном участке северо-восточнее р.п.Висим; Скважина Большевистская 76скв; контора лесничества в п. Висим Ленина 5 оф. 23; жилой дом Юбилейная д. 1 кв. 1; гараж ТП-7 ; Уличное освещение ТП-112 ; Уличное освещение ТП-106 ; Уличное освещение ТП-107 ; Уличное освещение ТП-108 ; Уличное освещение ТП-109 ; Администрация Ленина

67 с 01.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зеленая 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22аа, 23, 25, 27, 29, 5, 6, 9; Космонавтов 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 7, 9, 9аа; Мира 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Победы 18, 19, 20, 20аа, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Полевая 10, 16, 21, 3, 8; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 26, 28, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9Б; Школьная 15, 17, 17 А, 19, 21, 23, 25, 28, 32, 34, 36, 38, 40; Советская (Покровка) 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 90, 92, 94, 96; Октябрьская(Покровка) 10, 11, 13, 8, 9; Полевая (Покровское) 11, 12, 2, 20, 5, 6; станция катодной защиты Мира в районе д.2; шкаф управления наружным освещением Советская; Наружное освещение Покровское

68 с 01.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 (ежедневно с включением на ночь) с. Покровское: Бондина 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 2аа, 3, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Космонавтов 11, 13, 14, 16, 18, 20, 9, 9аа; Победы 20, 21, 22, 23, 24, 26; Садовая 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Совхозная 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 2, 9Б

69 с 01.11.2021 09:30 по 01.11.2021 10:30 п. Черноисточинск: Коммунистическая 1, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ГРП-8 п.Черноисточинск Коммунистическая

70 с 01.11.2021 11:00 по 01.11.2021 12:00 п. Черноисточинск: Комсомольская 100, 100А, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99А; Пушкина 59А, 78, 80

71 с 01.11.2021 13:30 по 01.11.2021 14:30 п. Черноисточинск: Чапаева 77, 81Б, 91А, 95, 97, 100А

72 с 02.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 с. Покровское: Садовая 10-24, 3-15; Космонавтов 9а, 11, 16, 18; Победы 20, 21

73 с 02.11.2021 09:00 по 02.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Балакинская 11, 11а, 13, 13а, 15а, 17, 19; Гвардейская 58; Землячки 15, 17; магазин "Автозапчасти" Балакинская 13-11; ТРП-3602 ; Объект (шк. 49) Балакинская

74 с 02.11.2021 09:30 по 02.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Совхозная 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7; 2-я Советская 10, 11, 11А, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 2а, 2б, 3, 30, 3а, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6б, 7, 7А, 7Е, 7Ж, 8, 8А, 8Б, 9, 9В, 9Г; 1-я Советская 37; ЛЭП для электроснабжения СТП25/6/0,4 от существующей опоры №37 ВЛ-6 кВ ф. "Студеный" ; Наружное освещение ТП-5108 (Совхозная, 2 Советская) Совхозная; гараж ЧГУ Черноисточинск

75 с 02.11.2021 15:00 по 02.11.2021 16:00 п. Висим: 9 Января 2А; Демьяна Бедного 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 32, 36; Парижской Коммуны 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2 Д, 20, 22, 24, 26, 2А, 3, 4, 5, 6, 8

76 с 03.11.2021 09:00 по 03.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Циолковского 17, 19

77 с 03.11.2021 09:00 по 03.11.2021 11:00 г. Нижний Тагил: Учительская 26, 28; магазин пром. товаров Учительская 26 (пл. бывш.кв.3);

78 с 03.11.2021 09:00 по 03.11.2021 16:00 г. Нижний Тагил: Гвардейская 58; Землячки 19; Малышева 10, 6, 8, 8а;

79 с 03.11.2021 09:30 по 03.11.2021 16:00 п. Черноисточинск: Калинина 100, 100А, 100Б, 101А, 102А, 104, 106, 108, 108А, 110, 121, 122, 123, 123А, 124, 124а, 125А, 126А, 69А, 69В, 71, 71а, 73, 73А, 75, 75Б, 77, 77А, 77Б, 79, 79Б, 81, 81А, 81б, 83, 83 А, 83В, 83Ж, 85 Б, 85В, 85а, 87, 87А, 87Б, 87В, 89 А, 89В, 90, 90А, 91В, 91б, 92, 93, 93Б, 93В, 94, 94А, 96, 98, 98А, 99А; Ленина 106Б, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 76 А, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 84А, 86, 86Б, 88, 88а, 90Б, 92а; Свердлова 45, 47, 49, 53, 53А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 59А, 60, 60А, 61, 63, 64, 64А, 66, 66А, 66Б, 68, 70; Ушкова 10В, 10Г, 12В, 13Д, 14В, 16, 17, 18, 18 Г, 18Д, 19, 20, 20Б, 21, 21б, 22, 23, 24, 24А, 24Б, 25, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 41 Б, 41А, 6В, 8В, 8Д, д.31; жилой дом п. Черноисточинск Ленина 106 Г; индивидуальный жилой дом Ушкова уч.31; индивидуальный жилой дом Ушкова участок 33 А; Наружное освещение ТП-5092 Калинина; Наружное освещение ТП-5008 Ленина