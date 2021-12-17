Стали известны соперники сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА

Сборная России по футболу сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в третьем розыгрыше Лиги наций. Жеребьёвка состоялась накануне в швейцарском Ньоне.

Сборная России попала во вторую группу Лиги B. В группе первого дивизиона B сыграют сборные Украины, Шотландии, Ирландии и Армении. В группу третьего дивизиона по итогам жеребьёвки попали команды Боснии и Герцеговины, Финляндии, Румынии и Черногории. В четвёртой группе выступят шведы, норвежцы, сербы и словенцы, сообщает ТАСС.

В первых двух розыгрышах Лиги наций Россия также играла в дивизионе B. Оба раза наша команда не смогла добиться повышения в классе, но также и не вылетела в более слабый дивизион.

Матчи предстоящего розыгрыша Лиги наций пройдут в июне и сентябре 2022 года. Игры состоятся 2–8 июня, 8–14 июня и 22–27 сентября. Календарь игр турнира будет опубликован 17 декабря.