Стали известны самые богатые депутаты свердловского Заксобрания

Депутаты свердловского Заксобрания отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2018 год. Сведения опубликованы на сайте коллегиального органа. Согласно декларациям, самым богатым народным избранником в регионе в этот раз снова стал управляющий директор Нижнетагильского металлургического и Качканарского горно-обогатительного комбинатов Алексей Кушнарёв. За прошлый год он заработал 77,5 млн рублей (в 2017 году было 109,5 млн рублей). В его собственности имеются дом в 465 «квадратов» и земельный участок в 2,5 тыс. кв. м. Супруга Кушнарёва задекларировала 2,5 млн рублей, ей принадлежит 110-метровая квартира. Porsche Cayenne она поменяла на Maserati Levante.

На втором месте по доходам оказался Александр Серебренников, получивший в 2018 году 75,4 млн рублей. Депутат владеет тремя домами, двумя квартирами, баней и четырьмя земельными участками. Замыкает тройку Виктор Маслаков с доходом 45,2 млн рублей.

Исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин заработал в 2018 году лишь 14 млн рублей (в 2017 году его доход составил 16,2 млн рублей). Депутату принадлежит 28 соток земли, гараж, УАЗ, два снегоболотохода и два автоприцепа. В пользовании у Рощупкина есть два земельных участка. Его супруге принадлежат три небольших участка, 290-метровый дом, две квартиры, гараж и два «Мерседеса» серии GLE.

Лидер профкома НТМК Владимир Радаев заработал в 2017 году 5,6 млн рублей (в 2017 году — 5,8 млн рублей), его супруга — 1,1 млн рублей. Радаевым принадлежит жилой дом площадью 413 кв. м, 25 соток земли, два гаража, Lexus NX 200, трактор и комбайн.

Председатель комитета по соцполитике Вячеслав Погудин заработал за год более 9 млн рублей (в 2017 году было 4,25 млн рублей), его супруга — 105 тыс. рублей. Из имущества у Погудиных вместо двух квартир осталась одна — площадью 73,2 кв. м, она находится в ипотеке.

Председатель профсоюза УВЗ Евгений Лутохин задекларировал доход в 4 млн рублей (было 4,66 млн рублей), его жена — почти 607 тыс. рублей. Лутохиным принадлежит квартира площадью 60,3 кв. м, гараж, Mazda CX-5, снегоход. У супруги Лутохина есть ещё одна 38-метровая квартира и доля в квартире площадью 57,4 кв. м.

Бывший глава Горнозаводского округа Михаил Ершов заработал в 2017 году 4,4 млн рублей (в 2017 году он задекларировал 4 млн рублей), его жена — почти 606 тыс. рублей. Супругам принадлежит 76-метровая квартира, два гаража, два небольших жилых дома площадью 22,5 и 38,8 кв. м, 106-метровая мансарда, хозпостройки, автомобиль KIA Mohave Borreko, ГАЗ-6605, ВАЗ-21214, Lada, лодка и автоприцеп.