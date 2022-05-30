Стали известны претенденты на депутатские кресла от «Единой России» в городскую думу Нижнего Тагила

Накануне, 29 мая, завершились праймериз «Единой России». В Свердловской области предварительное голосование проходило в онлайн-формате. Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, получат право баллотироваться в депутаты Нижнего Тагила. Большинство голосов по 25 округам набрали представители градообразующих предприятий: «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК. Всего за кандидатов проголосовали 19 019 человек среди зарегистрированных на портале, рассказали АН «Между строк» в местном отделении партии.

На внутренние выборы партии заявились девять депутатов гордумы действующего созыва, но только семь из них набрали большинство голосов в своих округах.

Ожидаемыми стали результаты предварительного голосования за претендентов на кресло депутата гордумы по избирательному округу № 1. Большинство голосов (570) набрал директор по персоналу «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин. Второе место у сотрудника «Уралвагонзавода», старшего инспектора-приёмщика Григория Полявина — 201 голос. На третьем месте начальник бюро экспертно-аналитической деятельности юридического управления «Уралвагонзавода» Алексей Чмель — 173 голоса.

В предварительной внутрипартийной борьбе за кресло депутата годумы от избирательного округа № 2 побеждает директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, действующий депутат, набравший 449 голосов. Меньше поддержки избирателей этого округа получили сотрудники «Уралвагонзавода»: монтажник Илья Баранов — 310 голосов и инженер-конструктор Илья Бырылов — 296 голосов.

По избирательному округу № 3 поддержкой избирателей заручился ведущий инженер-технолог управления сопровождения подвижного состава «Уралвагонзавода» Владислав Фишер — 488 голоса. Проиграл ему депутат действующего созыва, гендиректор АО «Уралкриомаш» Дмитрий Скоропупов — 436 голосов.

В округе № 4 больше всего голосов получила замдиректора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова — 604. Она обошла старшего мастера прессово-сварочного цеха Дениса Кривича, набравшего 350 голосов избирателей.

В округе № 5 председатель гордумы Нижнего Тагила действующего созыва Вадим Раудштейн получил 794 голоса, с большим отставанием от него на втором месте оказался главный специалист молодёжной политики центра подготовки персонала «Уралвагонзавода» Иван Курцев, набравший 306 голосов.

В округе № 6 большинство голосов получил начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров — 761, меньшее число голосов набрали его коллеги по производству: начальник участка Рафиг Алиев — 135 голосов и начальник бюро инвестпроектов и продвижения гражданской продукции Данил Кабильский — 114 голосов.

В округе № 7 победил начальник инструментального производства «Уралвагонзавода» Андрей Давыдов, который получил 619 голосов. Меньшее число набрали мастер по ремонту службы механика сборочного цеха «Уралвагонзавода» Олег Белоусов — 442 голоса и директор ООО «Тагилремстрой» Алексей Силанов — 138 голосов.

В округе № 8 лидирующую позицию занял директор ООО «Центр профилактической медицины УХП» и действующий депутат гордумы Владимир Антонов — 534 голоса. Заведующий отделом по информационной работе «Уралвагонзавода» Марина Шитова набрала 363 голоса.

В округе № 9 наибольшее число голосов у Сергея Бурлая — 246. Его конкурент менеджер по продажам ООО ДЦ «Практика» Михаил Гольденберг набрал чуть меньше 205 голосов.

В округе № 10 с большим отрывом лидирует действующий депутат, начальник коксохимического производства НТМК Никита Беркутов — 613 голосов. Замдиректора по производству ООО «Ремонтно-строительная компания «Тагилагрохим» Сергей Захаров набрал 105 голосов.

В округе № 11 больше всего голосов набрала директор МАДОУ «Радость» Елена Городилова — 551. Ей уступила коллега, заведующая д/с № 202 МАДОУ «Радость» Людмила Иванкова — 263 голоса.

В округе № 12 президент НКО «Фонд социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса Министерства путей сообщения РФ» Станислав Зыкин набрал 291 голос. Меньше голосов в этом округе получила пенсионерка Виктория Гусева — 83. Ещё меньшее число голосов у Елены Устьянцевой — 70 и менеджера по работе с клиентам ПАО «Уралхимпласт» Елены Садрисламовой — 50.

В округе № 13 тагильчане проголосовали за главврача Демидовской городской больницы Сергея Овсянникова, он набрал 335 голосов. Меньшую поддержку в округе получили монтажник ООО «ПожЗащита-НТ» Игорь Шутов — 97 голосов и директор ООО «СДЭК-УТК» Михаил Костин — 68 голосов.

В округе № 14 также лидирует врач — сердечно-сосудистый хирург СОКБ № 1 Андрей Шерстобитов, за него проголосовало 380 человек. Ему уступил депутат от КПРФ, директор ООО «Автолюкс» Александр Петров, набравший 74 голоса.

В округе № 15 избиратели поддержали педагога допобразования структурного подразделения «Мечта» Дома детского творчества Виктора Старикова, за него отдали 373 голоса. В этом же округе меньшее число голосов набрала замдиректора по спортивной работе спортшколы № 2 Ольга Арефьева — 131.

В округе № 16 за кресло депутата поборется депутат действующего созыва и директор школы № 32 Галина Масликова, она получила 428 голосов. Директор АН «Албо Инвест» Алексей Бова проиграл ей с большим отставанием и получил 75 голосов. Меньшее число голосов в этом округе получил старший продавец ООО «Энтузиаст-С» Ярослав Головских, за него проголосовали 36 тагильчан.

В округе № 17 лидирует директор телеканала «Телекон» Ирина Пудовкина, у неё 507 голосов, с ней конкурировала индивидуальный предприниматель Светлана Ермоленко, которая получила 197 голосов.

В округе № 18 побеждает директор Дворца национальных культур Марина Кибардина — 336 голосов. На второй позиции оказывается замдиректора ООО «ПожЗащита-НТ» Архип Борисов — 108 голосов.

В округе № 19 поддержали директора благотворительного фонда «Первый» Дмитрия Костенникова, за него отдали 389 голосов. Меньшую поддержку получил руководитель отдела продаж ООО «ТТМ» Юрий Седанов — 60 голосов.

В округе № 20 вновь стать парламентарием сможет действующий депутат и директор по энергетике дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Денис Корякин — 681 голос. Ведущему инженеру управления главного энергетика АО «ЕВРАЗ НТМК» Олегу Твердохлебу отдали 200 голосов.

В округе № 21 больше доверия высказали начальнику доменного цеха «ЕВРАЗ НТМК» Константину Миронову — 609 голосов. Начальник департамента по корпоративным проектам Регионального центра корпоративных отношений «Урал» ООО «ЕВРАЗ» Наталья Рякова получила 181 голос.

В округе № 22 лидирует директор по персоналу НТМК Юлия Ефименко, за неё отдали 638 голосов, меньше поддержки получил горновой доменной печи доменного цеха АО «ЕВРАЗ НТМК» Дмитрий Лапшин — 248 голосов.

В округе № 23 на кресло депутата претендует действующий парламентарий, начальник технического управления НТМК Константин Шведов — 816 голосов. С большим отрывом на втором месте начальник бюро НТМК Владимир Бальян — 225 голосов.

В округе № 24 лидирует директор по управлению проектами Дивизиона «Урал» ООО «ЕВРАЗ НТМК» Павел Колпаков, он набрал 810 голосов. Главный специалист дирекции по информационным технологиям НТМК Евгений Черкашин оказался на втором месте с 315 голосами.

В округе № 25 директор санатория «Ленёвка» Римма Ильина получила наибольшее число голосов среди всех кандидатов — 880. Ей уступила подчинённая, начальник хозяйственной службы санатория Елена Колесникова — 299 голосов.

Напомним, осенью в Нижнем Тагиле, Свердловской области и других регионах России пройдут выборы депутатов городских дум и губернаторов. Голосование пройдёт 11 сентября. В Нижнем Тагиле в этом году народных избранников будут выбирать по новой системе — только по одномандатным округам. Таким образом, число депутатских кресел в гордуме нового созыва сократится с 28 до 25.