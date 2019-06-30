Стали известны подробности пожара на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле

В пресс-службе «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») прокомментировали пожар, который произошёл накануне, 29 июня, в одном из помещений Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ).

«На крыше здания одного из структурных подразделений “Уралвагонзавода” проводились строительные работы. По неосторожности подрядчиков произошёл перегрев строительных материалов для ремонта кровли. Это вызвало задымление, которое оперативно ликвидировано самими рабочими. Ремонтные работы были продолжены. Ущерба зданию и пострадавших нет. Производственный процесс ведётся в штатном режиме. Убедительная просьба не нагнетать ситуацию и не распространять ложные слухи», — пояснили на предприятии.