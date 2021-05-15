Стали известны подробности крупного пожара в Черноисточинске

Сосед предполагаемого виновника пожара на улице Куйбышева в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом оценил свой ущерб от огня в 5 млн рублей.
«Судиться с соседом смысла нет, что с него взять? Повесится ещё. Сейчас он живёт у родственников», — говорит погорелец.
Напомним, ЧП произошло днём 14 мая. Пожар возник в доме № 28 и перекинулся на соседний участок. Информации о пострадавших не поступало. В тушении огня было задействовано 8 единиц пожарной техники и 20 человек личного состава. Причина пожара устанавливается. Проливка и разбор сгоревших конструкций закончились в 19:40.
«По деревянным конструкциям огонь быстро распространился на надворные постройки и 2 нежилых дома. Быстрому распространению огня способствовала плотная застройка. Немногим больше часа потребовалось огнеборцам, чтобы локализовать пожар на площади 600 кв. м», — сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.