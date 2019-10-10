Стали известны подробности ДТП с трамваем в Нижнем Тагиле

В аварии с трамваем, которая произошла 9 октября в 17:00 на улице Индустриальной, пострадали два человека: 54-летняя женщина — водитель автомобиля Mazda 3 и 33-летний пассажир трамвая госпитализированы с переломом рёбер.

Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, трамвай, курсирующий по маршруту № 4, сошёл с рельсов из-за дефекта полотна. Транспорт вынесло на встречную полосу, где он зацепил автомобиль. Позже выяснилось, что в момент ДТП в трамвае находились четыре пассажира, а в автомобиле — три человека. Авария практически заблокировала движение автотранспорта в обе стороны.