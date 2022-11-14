Стали известны подробности ДТП с иномаркой, вылетевшей на тротуар в центре Нижнего Тагила

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали подробности ДТП с вылетевшим на тротуар в центре города автомобилем Nissan Almera, которое произошло вечером 11 ноября. Авария случилась на перекрёстке улицы Карла Маркса и проспекта Мира. 38-летний водитель Nissan Almera, двигаясь со стороны улицы Газетной по проспекту Мира, проехал перекрёсток на жёлтый сигнал светофора, не предоставил преимущества автомобилю Mitsubishi и врезался в него. После удара Nissan вылетел на тротуар. Оба автомобиля получили механические повреждения. Никто из водителей и прохожих в аварии не пострадал.