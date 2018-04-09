Стали известны подробности ДТП на Уральском проспекте

Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказал АН «Между строк» подробности дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода на Гальянке. Напомним, накануне вечером на пешеходном переходе у дома № 40а по Уральскому проспекту маршрутка сбила 80-летнюю женщину. ДТП случилось в 19:15. За рулём транспортного средства находился мужчина 1974 года рождения, пассажиров в салоне пассажирской «Газели» не было.

«Водитель ГАЗ-322132, следуя со стороны ул. Дружинина в сторону Октябрьского проспекта, у дома 40а по Уральскому проспекту допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомашины. На момент ДТП водитель автомобиля находился не на маршруте, функции по перевозке пассажиров не выполнял, ехал по личным делам», — отметили в ведомстве.

В результате ДТП 80-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану головы. Пострадавшую госпитализировали в ЦГБ № 3.