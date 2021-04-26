Стали известны лауреаты премии «Оскар»

Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения наград премии киноакадемии США «Оскар». Из-за пандемии коронавируса церемония проходила перед небольшой аудиторией в 170 гостей. Из-за пандемии к гонке за статуэтками впервые допустили фильмы, которые выходили только на стриминговых сервисах.

Лучшим фильмом признали картину Хлои Чжао «Земля кочевников» о женщине, которая, оставшись без работы и дома, стала путешествовать по США в автофургоне. Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную роль, получила «Оскар» как лучшая актриса. Хлоя Чжао признана лучшим режиссёром года.

«Оскар» за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, сыгравший в фильме «Отец». Это вторая статуэтка для Хопкинса.

Награду за лучший оригинальный сценарий получила британская актриса и режиссёр Эмиральд Феннел, написавшая сценарий к фильму «Девушка, подающая надежды».

Лучшим иностранным художественным фильмом признана картина датского режиссёра Томаса Винтерберга «Ещё по одной» с Мадсом Миккельсеном в главной роли. Лучшим анимационным фильмом стал мультфильм «Душа» о джазовом музыканте, который в день важного концерта попадает на тот свет.

Лучшей актрисой второго плана признана южнокорейская актриса Юн Ё-джон за роль в фильме «Минари». Награды за лучшую операторскую работу и декорации удостоилась чёрно-белая лента «Манк».