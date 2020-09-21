Стала известна причина возгорания автобуса возле вокзала в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В отделе надзорной деятельности МЧС рассказали о предполагаемой причине возгорания автобуса возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, огонь вспыхнул из-за неисправности узлов и механизма транспортного средства. В ведомстве также добавили, что в пожаре никто не пострадал, а автобус восстановлению не подлежит.

ЧП произошло 20 сентября около восьми часов вечера на парковочной площадке для маршрутных транспортных средств. Автобус, курсирующий по маршруту № 7, приехал на конечную станцию, водитель высадил пассажиров и решил прибраться в салоне. Почувствовав запах гари, мужчина решил проверить двигатель. Ничего не обнаружив, он закрыл капот и продолжил заниматься уборкой. Через некоторое время произошёл хлопок. Водитель пытался потушить пожар своими силами, но огонь в считаные минуты охватил салон автобуса.