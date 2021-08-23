Стала известна причина пожара в трамвае на Вагонке

В МЧС назвали причину пожара в трамвае, который произошёл сегодня утром в районе площади Славы на Вагонке. По предварительным данным, очагом возгорания стало электрооборудование колёсной пары, находящееся в аварийном состоянии. По данному факту прокуратура проводит проверку.

Как ранее рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов, огонь вспыхнул внезапно, но диспетчер успел вовремя вызвать пожарную бригаду. За несколько секунд огонь охватил весь салон. Вагон выгорел полностью. На месте работали три пожарных расчёта. Никто из пассажиров не пострадал. Напомним, что вагон выпущен Усть-Катавским вагоностроительным заводом в 1991 году.

В ходе проверки выяснят проходил ли трамвай предрейсовый осмотр перед выездом, а водитель – медицинский осмотр. Кроме того, установят, как давно трамвай эксплуатируется транспортным предприятием и проходил ли он все положенные ремонтные работы.