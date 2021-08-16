Общество

Стала известна причина отвратительного запаха горячей воды, на который жалуются жители Нижнего Тагила

16.08.2021 15:12
Стала известна причина отвратительного запаха горячей воды, на который жалуются жители Нижнего Тагила

Жители разных районов Нижнего Тагила массово жалуются на качество горячей воды. Энергетики получили более 30 обращений от жителей центра, Выи и ГГМ на сильный запах и грязный цвет воды. Об этом на совещании по подготовке к отопительному сезону рассказал руководитель филиала АО «Регионгаз-Инвест» Сергей Козлов, сообщает ИА «Все новости». 

Ресурсники сделали около 100 анализов исходной воды: отбирали пробы на теплоисточниках и в центральных тепловых пунктах. Исследование показало, что вода, которая с мая стояла в закрытой системе центрального теплоснабжения, попала в системы отопления и горячего водоснабжения.

«У нас за 20-летний опыт работы данная ситуация бывала несколько раз. Она связана с тем, что застойные участки сетей не были включены в работу с мая и условно они стояли. Когда включаешь систему циркуляции, эта вода не сбрасывается в канализацию, а поступает в систему ГВС. Система у нас общая: она соединяет Гальянку, Выю и центральную часть Нижнего Тагила», — прокомментировал Сергей Козлов.

Сейчас ресурсники снимают показания с приборов учёта центрального водоснабжения, чтобы понять, откуда пошла плохая вода. Результаты будут известны сегодня вечером. Нарушителю грозит штраф. 

Сейчас энергетики промывают технологическое оборудование. Специалисты подчёркивают, что в ближайшее время вода вернётся к нормальным показателям.

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