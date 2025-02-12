Стала известна причина драки между семиклассниками в школе № 69 Нижнего Тагила

В мэрии Нижнего Тагила озвучили официальную версию конфликта между семиклассниками школы № 69.

Напомним, накануне в СМИ появилась видеозапись избиения школьницы в спортзале. На видео запечатлён момент удара ногой в живот подростком. Позже ролик попал в социальные сети, и событие получило общественный резонанс.

Инцидент привлек внимание всех инстанций. Проверкой занялись сотрудники полиции, прокуратуры, СК и управления образования мэрии.

В ходе беседы с учениками были выявлены мотивы школьника. Официальный комментарий был дан управлением образования нижнетагильской мэрии.

«10 февраля после урока физкультуры в спортивном зале произошёл инцидент между двумя учащимися 7-го класса. Во время словесной перепалки девочка вытряхнула содержимое рюкзака одноклассника на пол. Он, в свою очередь, желая её напугать, применил силу, не рассчитав расстояние. За медицинской помощью школьница не обращалась, школу посещает. Ранее между ребятами конфликтов не было. Специалисты управления, выявив инцидент в социальных сетях, оперативно передали всю информацию в отдел полиции, прокуратуру и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для проведения проверки. Также в школе организована встреча со школьниками и их родителями для беседы и примирения», — пояснили в пресс-службе администрации города.

Именно из-за неосторожных действий подростка ситуация вышла из-под контроля, что привело к серьёзным последствиям. По факту случившегося следователи организовали процессуальную проверку на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза. В ходе разбирательства будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы.