Стала известна дата прощания с методистом кинотеатра «Красногвардеец» Виталием Скоревым

В минувшую субботу, 1 марта, на 58-м году жизни скончался известный в Нижнем Тагиле киновед, член Гильдии неигрового кино и телевидения Виталий Скорев. О его смерти сообщили в соцсетях кинотеатра «Красногвардеец», в котором Виталий работал методистом по кино.

«Не стало нашего дорогого коллеги Виталия Скорева. Он был не просто методистом по кино кинотеатра “Красногвардеец” и членом Гильдии неигрового кино и телевидения. Это легендарный тагильский киновед, человек, влюбленный в кинематограф. Всю жизнь он изучал это искусство, открывал его для зрителей, учил понимать киноязык, расшифровывать образы. Виталий – создатель и идейный вдохновитель множества киноклубов. Благодаря ему в кинотеатре процветает фестивальное кинодвижение. Он навсегда останется в наших сердцах», — сказано в соцсетях кинотеатра «Красногвардеец».

Как сообщает ИА «Все новости», во многом благодаря Виталию Скореву кинотеатр «Красногвардеец» стал площадкой, популяризирующей фестивальное кинодвижение, местом творческих выставок и креативных лекториев. При его участии в Нижний Тагил многие годы приезжал всероссийский фестиваль документального кино «Россия». Также он способствовал организации показов международного кинофестиваля «Урал Шортс» и фестиваля фильмов и программ «ДЕМИДОФФ». Кроме того, он был одним из организаторов кинопоказов в парке им. Бондина и на Лисьей горе на День города.

Как рассказали АН «Между строк» в кинотеатре «Красногвардеец», прощание с Виталием Скоревым состоится 5 марта в 16:30 в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Трудовая, 3).