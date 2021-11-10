​​​​​​​Стала известна дата похорон уроженца Нижнего Тагила, который погиб при крушении вертолёта ФСБ на Камчатке

В Нижнем Тагиле 12 ноября пройдёт прощание с 24-летним Александром Шамовым, который трагически погиб при крушении вертолёта ФСБ на Камчатке во время выполнения служебных обязанностей. Как сообщили АН «Между строк» родственники погибшего, гражданская панихида начнётся в 12:30 в большом зале «Реквиема».

Напомним, 23 сентября вертолёт Ка-27 выполнял учебно-тренировочный полёт на Камчатке. Вечером пилоты перестали выходить на связь. На борту находились пять членов экипажа, в том числе тагильчанин Александр.

1 ноября на Камчатке был открыт мемориал погибшим членам экипажа Ка-27 у подножия горы Острой. 9 ноября состоялось прощание для сослуживцев воинской части, в которой тагильчанин проходил службу.