США ввели санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции из-за ситуации в Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Майка Помпео.

По мнению Помпео, указ должен оказать на Турцию давление, чтобы вынудить её прекратить операцию в Сирии. Санкции введены в отношении турецких министерства энергетики, министерства обороны и трёх высокопоставленных чиновников, чьи имена не раскрываются. Ограничительные меры введены в отношении лиц, нарушающих права человека в регионе, препятствующих примирению сторон, а также участвующих в насильственной репатриации беженцев. Кроме того, Трамп намерен расширить санкции, если Турция в кратчайшие сроки не прекратит наступление.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира», чтобы занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы. Лига арабских государств, а также Москва призвали Турцию вывести войска из Сирии.