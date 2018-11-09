США ввели санкции против санаториев в Крыму и Министерства госбезопасности ЛНР

Минфин США расширил санкционный список из-за ситуации на Украине и в Крыму, сообщается на сайте ведомства.

Под санкции попали граждане Украины: замминистра госбезопасности ЛНР Александр Басов и бывший сотрудник ГРУ Андрей Сушко, который сейчас служит в ФСБ, а также гражданин России Владимир Зарицкий, владеющий «Управляющей компанией инфраструктурных проектов», которой принадлежат крымские санатории. Санкции также коснулись крымских санаториев «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», санаторно-курортного комплекса «Мрия Резорт & СПА», ООО «Южный проект», ООО «Гарант-СВ», АО «КрымТЭЦ». Кроме того, в список попало Министерство государственной безопаности самопровозглашённой Луганской народной республики.

ООО «Южный проект» на 100% принадлежит банку «Россия» Юрия Ковальчука. В декабре 2017 года компания купила крымский завод по производству игристых вин «Новый свет» за 1,5 миллиарда рублей.

Ранее санкции анонсировал спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер. Он отмечал, что сейчас Россия находится в процессе организации выборов «на территории, которую она оккупировала на Украине, что противоречит минским соглашениям».

Первые санкции против России США ввели после присоединения Крыма в 2014 году. США и Евросоюз не признают итоги референдума на полуострове и считают его присоединение аннексией. США также вводили санкции из-за ситуации на востоке Украины. В марте 2018 года президент Дональд Трамп продлил их действие ещё на год.