США ввели санкции против имущества и сотрудников компаний «повара Путина»

Минфин США ввёл санкции в отношении Дениса Кузьмина и Игоря Нестерова, которых Вашингтон считает связанными с «Агентством интернет-исследований» Евгения Пригожина, сообщается на сайте ведомства.

Санкции, объявленные в связи с «вмешательством в американские выборы», распространяются также на три самолёта и яхту, принадлежащие российскому бизнесмену Пригожину, и три якобы связанных с ним компании: Autolex Transport, Beratex Group Ltd и Linburg Industries. Минфин США сообщил, что все активы попавших в список людей и компаний будут заблокированы в стране, а американцам будет запрещено вести с ними бизнес.

«Никаким образом не могу комментировать решение Минфина США, это их частное дело», — заявил РБК представитель группы компаний «Конкорд» Пригожина.

В российском внешнеполитическом ведомстве выразили «крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций».

«Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа. Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла», — отметили в МИД России.

Напомним, расследование американской Генпрокуратуры не выявило признаков того, что иностранным силам удалось повлиять на исход промежуточных выборов 2018 года, но именно это мнимое вмешательство послужило основанием для введения очередного пакета санкций.