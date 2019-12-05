США ввели санкции против граждан и компаний России за киберпреступления

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против россиян Максима Якубца и Игоря Турашева. Их обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.

Как пишет ТАСС, под санкции попали ещё несколько физических лиц и юрлица, которые по мнению Вашингтона связаны с хакерской группой Evil Corp. Минфин США оценил ущерб от действий хакеров в 100 млн долларов. Как сообщается на сайте министерства, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

При этом Минюст США утверждает, что российский хакер пытался украсть с банковских счетов американцев 220 млн долларов.

Госдеп объявил награду в 5 млн долларов за информацию, которая приведёт к задержанию предполагаемого лидера группы Evil Corp Максима Якубца.