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10 Янв 2017 14:25 | Метки: Новости

США включили в «список Магнитского» главного российского следователя

Американское правительство расширило перечень граждан России, в отношении которых введены санкции в рамках так называемого «Закона имени Магнитского», пишут «Ведомости» со ссылкой на Минфин США. В список внесены глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, следователь Станислав Гордиевский, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой, экс-председатель совета директоров Универсального банка сбережений Геннадий Плаксин и бизнесмен Дмитрий Ковтун.

Ковтун и Луговой подозреваются Великобританией в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он умер в 2006 году от отравления радиоактивным «полонием-210». Судья Высокого суда Лондона сэр Роберт Оуэн считает, что депутат с бизнесменом действовали по указанию ФСБ. Между тем Андрей Луговой заявил РИА Новости, что не понимает, почему его включили в «список Магнитского».

«У меня вызывает просто недоумение. Просто не очень понимаю, где я и где “список Магнитского”, учитывая, что уже и сколько лет прошло, – возмутился Луговой. – Мне вот кажется, сейчас Обама бегает перед тем, как сдать свои полномочия, лишь бы чем угодно нагадить или насолить России, поэтому уже доходит до каких-то абсурдных вещей».

Включение в «список Магнитского» главного российского следователя Александра Бастрыкина произошло, по данным Reuters, на волне «антихакерской кампании» в США. Это случилось менее чем через две недели после вступления в силу соответствующих санкций против ФСБ и ГРУ и чуть более чем за неделю до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и ухода Барака Обамы из Белого дома. В то же время New York Times отмечает, что власти США считают Бастрыкина причастным к смерти юриста Сергея Магнитского. Он был арестован в 2008 году после того, как раскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны сотрудники МВД, а спустя год умер в московском СИЗО от «острой сердечной недостаточности».

Про Станислава Гордиевского известно, что он обвинял адвокатов фонда Hermitage Capital Эдуарда Хайретдинова и Владимира Пастухова в использовании поддельных документов, после чего они были вынуждены покинуть Россию. Гордиевский также является следователем по делу Магнитского и обвиняется в том, что не стал расследовать сведения о преступных действиях сотрудников МВД, а вместо этого привлёк одного из них к расследованию.

Геннадий Плаксин также работал в структурах Следственного комитета. Универсальный банк сбережений, председателем совета директоров которого он ранее являлся, получил скандальную известность благодаря расследованиям Hermitage Capital. Предполагается, что банк был задействован в схеме хищения из бюджета более 1 млрд рублей.

«Акт Магнитского» был принят в США в конце 2012 года. Он предусматривает наложение визовых и финансовых ограничений на должностных лиц, виновных, по мнению американских властей, в нарушении прав человека. В первых рядах в списке оказались следователи СКР, МВД, сотрудники ФСБ, судьи и сотрудники налоговой службы. Сейчас в нём около 70 человек.

Агентство новостей «Между строк»

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