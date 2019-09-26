США расширили санкции в отношении России

Пресс-служба Министерства финансов США объявила о внесении в чёрные списки пяти водных судов, одной фирмы и трёх физических лиц за поставки в Сирию топлива для Вооружённых сил РФ.

Под санкции попали фирма Maritime Assistance, а также трое её сотрудников — Иван Окороков, Карен Степанян и Илья Логинов. Утверждается, что фирма является «подставной компанией» «Совфрахта». Помимо этого, в чёрный список внесены суда «Язь», «Сиг», «Судак», «Пассат» и ОТ-2077. По данным американского правительства, перечисленные суда являются собственностью компании «Транспетрочарт». Санкции в отношении этой компании, а также «Совфрахта» были введены ещё в 2016 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минфин США, таким образом американские власти ликвидировали «схему обхода санкций», направленную на содействие «доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии». Непосредственным поводом для применения санкций заявлена «поддержка правительства Асада».

Замминистра финансов США Сигал Манделкер заявила, что Вашингтон намерен и далее действовать в целях лишения «доступа к международной финансовой системе» юридических и физических лиц, которые пытаются действовать в обход режимов американских санкций, в том числе для поддержки властей в Дамаске.