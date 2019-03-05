США продлили санкции против России из-за Крыма и Украины

США продлили на год санкции против России, введённые в марте 2014 года из-за присоединения Крыма, сообщает пресс-служба Белого дома.

Подписавший документ президент США Дональд Трамп отметил, что Россия продолжает политику и действия, которые несут в себе угрозу безопасности Соединённым Штатам.

Напомним, первые санкции, введённые в марте 2014 года, предполагали замораживание активов компаний и лиц из санкционного списка, а также запрет на въезд в США. Затем санкции расширялись после крушения малайзийского «Боинга» под Донецком, а также после активизации боевых действий в Донбассе. Российские граждане и компании также попадали под санкции США из-за попытки вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, за поддержку режима президента Сирии Башара Асада, нарушение санкций против КНДР и за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В январе 2019 года группа конгрессменов от обеих основных партий США внесла законопроект о новых санкциях против РФ, которые предполагают ужесточение ограничений на операции с суверенным долгом России и введение санкций против российских госбанков.