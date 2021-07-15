Средняя стоимость моркови в Свердловской области превысила 100 рублей за килограмм

Средняя цена моркови в Свердловской области официально превысила 100 рублей за килограмм. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на Свердловскстат.

По официальным данным, за минувшую неделю морковь подорожала на 5,38%, при этом за полтора месяца цена выросла в два раза — на конец мая она составляла 55,7 рубля за килограмм. В некоторых случаях приобрести продукт в магазинах предлагали за 190 рублей.

Кроме этого, за последнюю неделю в регионе на 8,62% подорожала белокочанная капуста (средняя цена за килограмм составляет 39,84 рубля), почти на 4,5% стал дороже творог высокой жирности (средняя цена — 376,92 рубля за килограмм), примерно на 2% подорожала сметана, которая сейчас стоит больше 233 рублей за килограмм.