Средний чек в России снизился до двухлетнего минимума

В июле средний чек в России составил 496 рублей, со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир» пишет «Дождь». Отмечается, что этот показатель снижается четыре месяца подряд и достиг минимального уровня с марта 2016 года.

Результаты исследования основаны на данных панели из 40 тысяч человек (15 тысяч домохозяйств в 220 городах России). Участники выборки сканируют штрих-коды всех купленных товаров, сканы поступают в общую базу и обрабатываются автоматически. Средний чек определяют, поделив общую сумму всех покупок за определённый период времени на суммарное количество чеков за этот период.

Индекс среднего чека снизился в семи федеральных округах России из восьми в торговых точках всех типов. Вырос он только в Северо-Кавказском федеральном округе — на 92 рубля, до 681 рубля. По сравнению с июлем 2017 года средний чек снизился на семь рублей. В Москве индекс снизился на 1,2%, до 677 рублей, в Петербурге — на 7%, до 636 рублей.

Судя по графику «Ромира», пики роста индекса приходятся на ноябрь: он составлял 586 рублей в ноябре 2017 года, 591 рубль в ноябре 2016 года, 643 рубля в ноябре 2015 года, 670 рублей в ноябре 2014 года, 605 рублей в ноябре 2013 года.