Среди первых 10 привитых от коронавируса жителей Нижнего Тагила разыграли призы 

В Нижнем Тагиле состоялся первый розыгрыш призов среди горожан, поставивших прививку от COVID-19. Первым 10 счастливчикам из разных районов города достались билеты в культурные учреждения и на базы отдыха.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сегодня четверо победителей первого розыгрыша получили призы на Театральной площади. Один из них, Максим Кудрявцев, получил подарочный сертификат на отдых в домике базы «Спартак».

«Делал прививку для себя. Считаю, что мне это надо. Это семейное решение. У нас и дети все поставили, и мы с женой. Прошли вакцинацию по-разному. Например, у сына после прививки поднялась небольшая температура, но потом всё стало нормально. Я ставил “Спутник Лайт” и не ощутил никакого дискомфорта», — рассказал Максим.

Розыгрыш призов будет проводиться еженедельно. Единственным критерием для участия в акции является введение вакцины от COVID-19 с 25 сентября по 25 октября 2021 года. Участники акции «Прививка с приятным бонусом» смогут получить билеты в учреждения культуры и спорта Нижнего Тагила. В нашем городе акцию поддержали Нижнетагильский цирк, драматический театр, филармония, ФОК «Президентский», база отдыха «Спартак» и другие организации.

Поставить прививку от коронавирусной инфекции можно в прививочных кабинетах во всех городских поликлиниках. Также каждый желающий может привиться в мобильных пунктах вакцинации, которые работают ежедневно.

Первый находится в ТЦ Depo и работает по будням с 16:00 до 20:00, в выходные с 10:00 до 20:00. Второй расположен напротив памятника Черепановым на Театральной площади, он работает в будни с 16:00 до 19:00, в выходные с 12:00 до 17:00.

Прививка ставится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

На прошлой неделе в Свердловской области из-за роста заболеваемости ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Требование распространяется на людей, работающих в сферах образования и обслуживания, а также на государственных и муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления.