Сразу несколько сотрудников ЕВРАЗ НТМК получили государственные награды

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев сегодня вручил государственные награды РФ и знаки отличия Свердловской области выдающимся уральцам. В числе награждённых — металлурги, представители сфер сельского хозяйства, образования, культуры, спорта, связи и других профессий.

«Считаю символичным, что в год 85-летия региона мы особо чествуем тех, кто во все времена формирует несокрушимую силу и добрую славу области, служит надёжной опорой, мощным двигателем экономического и социального развития нашего региона», — цитирует главу региона департамент информполитики.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили сразу шесть тагильских металлургов: токари ЕВРАЗ НТМК Владимир Кочанов и Владимир Перескоков, слесари-ремонтники ЕВРАЗ НТМК Владимир Кравченко и Николай Рябов, заместитель начальника по производству конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК Сергей Кропотов, главный специалист по теплотехническим агрегатам ЕВРАЗ НТМК Виталий Ольховиков.

Главному специалисту по транспорту ЕВРАЗ НТМК Владимиру Полюховичу присвоено почётное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».