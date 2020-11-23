Сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска покинули ЛДПР

В городской думе Хабаровска 17 депутатов подали заявления о выходе из партии ЛДПР, в том числе и спикер представительного органа Михаил Сидоров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Уточняется, что дума Хабаровска состоит из 35 депутатов, большая часть представляет ЛДПР.

Как сообщил спикер городской думы Михаил Сидоров, причина ухода связана с расхождением во взглядах с региональным отделением ЛДПР.

«Данное заявление депутатов Хабаровской гордумы есть не что иное, как заранее согласованная провокация против действующей власти в городе Хабаровске и в Хабаровском крае. Михаил Сидоров, будучи несогласным с политикой региональной фракции ЛДПР, решил "подначить" коллег, которые оказались в партии "случайно"», — прокомментировал ситуацию «Коммерсанту» пресс-секретарь реготделения ЛДПР Эдуард Грищук.